Украинские производители пищевой продукции забеспокоились. Пока они так и не получили дешевого газа, выделить который правительство пообещало в конце прошлого года.

Напомним: в декабре, после того, как хлебопеки начали пугать резким повышением цен на хлеб - до 40 гривен за буханку - власти сели за стол переговоров с пищевиками.

Мы уже писали, что из-за рекордных цен на газ о подорожании своей продукции заявили не только пекари, но и производители молочной продукции, тепличных овощей, кондитерки.

В итоге в Кабмине пообещали пойти им навстречу. предварительно обсуждалось, что пишевики будут получать газ по 16 гривен за куб вместо рыночных 40-60 гривен (такие цены предприятиям озвучили на январь поставщики газа).

Но, по состоянию на 12 января никто никакого дешевого газа так и не получил. Что заставило пищевиков снова заговорить о повышении цен на свою продукцию.

Впрочем, судя по всему дешевый газ для пищепрома все же будет. Сегодня Кабмин может принять порядок биржевой торговли таким газом - соотвествующий проект постановления есть в порядке дня заседания правительства.

Сама схема поставок дешевого газа достаточно интересна - спасать пищепром поручили частным добытчикам, по поводу чего те уже возмущаются.

Кроме того, цена газа может оказаться не такой, как обсуждалось изначально.

Глава набсовета группы компания "Молочный альянс" Сергей Вовченко говорит, что цена может варьироваться от 16 до 20 тысяч гривен за тысячу кубов.

"Это поможет, но не решит проблему, так как критическая цена на газ для нас - 14-15 тысяч гривен", - пояснил Вовченко.

Он также рассказал, что их компания уже направила в торговые сети новые прайсы на продукцию с повышением цены на 5%. То есть, как видно, подорожание еды не отменяется, разве что оно будет не таким значительным, как при «рыночном газе». Плюс дешевый газ получат далеко не все пищевики.

Разбирались, как пищепрому будут продавать дешевый газ, и что в итоге будет с ценами на еду.

Между газодобытчиками и пищевиками

Мы уже писали, как отечественный пищепром работает с газом по рекордным ценам. На неподъемный тариф жаловались практически все - от тепличников и кондитеров до хлебопеков и молочников. И грозились заложить дорогой газ в ценники на готовую продукцию. Таким образом, еда могла подорожать уже в январе на 30% и даже больше.

"Страшилки" о дорогой еде не прошли мимо Кабмина. В правительстве заявили, что ведут консультации с бизнесом по этому вопросу. А буквально под елочку - 30 декабря 2021 года - было принято постановление №1433 "Об утверждении перечня видов продукции, торговля которыми осуществляется исключительно на организованных товарных рынках".

В нем, в частности, говорится о том, что до 30 апреля 2022 года 20% объемов внутренней добычи газа должно выставляться на биржу для потребностей производителей социально значимой продукции. Порядок биржевых торгов Кабмин должен был разработать отдельно.

Но на этом этапе возникла заминка. Как оказалось, дешевым газом должны были поделиться частные добытчики. В Минэнерго по этому поводу было совещание с представителями бизнеса.

На нем обсуждалось, что всего пищевикам нужно порядка 50 млн кубов дешевого газа в месяц, из них, к примеру, хлебопекам, 10 млн кубов.

Ценник должен устанавливаться по схеме - себестоимость газа собственной добычи плюс не более 25% наценки. Как говорит наш источник, знакомый с ходом переговоров, частные добытчики были не в восторге от такой «социальной нагрузки», и говорили, что невозможно отследить целевое использование дешевого газа. Другими словами, ничего не мешает пищевикам сначала купить газ по 16 гривен, а потом перепродать излишки уже по рыночной цене, в несколько раз дороже.

Но им, якобы, начали угрожать, что если не согласятся делиться газом, то могут готовится почти к двукратному увеличению ренты на добычу газа.

Уже после принятия постановления Кабмина, Ассоциация газодобытчиков Украины вышла с официальным заявлением, отметив, что документ является незаконным и противоречит действующему законодательству, в частности, закону о рынке газа. Государственный контроль цен на газ, якобы, будет иметь катастрофические последствия для энергосектора страны.

В Ассоциации отметили, что из-за новой "социальной нагрузки" добытчики могут приостановить инвестиции в добычу, что чревато ее снижением. Также госрегулирование может отпугнуть иностранных инвесторов, которые присматриваются к газовой добыче в Украине. Как отметили в Ассоциации, если власти не пересмотрят свое решение, компании будут вынуждены отстаивать свои законные интересы в установленном законодательством порядке. То есть, пригрозили судебными исками.

С другой стороны, на правительство продолжают давить пищевики.

В "Укрхлебпроме" заявили, что никакого льготного газа пока не получили, и предприятия вынуждены заключать договора на газ по 47-58 тысяч гривен за тысячу кубов. Поэтому хлебопеки уже договорились с крупными торговыми сетями о повышении цен на хлеб в январе на 10%. А, если дешевого газа и дальше не будет, следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб.

"Никакого льготного газа мы не получили, и даже не знаем получим ли, по какой цене и когда", - сказали нам сегодня во Всеукраинской Ассоциации пекарей.

О том, что предупредили торговые сети о повышении цен на молочку на 5% нам рассказал и Сергей Вовченко.

Как будут продавать льготный газ

Вопрос с дешевым газом для пищепрома должен сдвинуться с мертвой точки в ближайшее время. В повестке заседания Кабмина 12 января есть проект постановления о порядке организации и проведения биржевых торгов по продаже газа для производителей социально значимых продуктов питания.

В льготный список попали производители муки, пастеризованного молока жирностью 2,5%, пшенично-ржаного хлеба, батонов, куриных яиц, курятины и подсолнечного масла.

Как видно, перечень достаточно узкий. Ни тепличников, ни кондитеров ни других представителей пищепрома, которые также просили дешевый газ, в нем нет. То есть, овощи, печенье, колбасу в Кабмине посчитали излишеством для украинцев.

В документе прописано, что на биржу по льготной цене должно идти не менее 20% газа собственной добычи за предыдущий месяц.

Граничный ценник - стоимость газа собственной добычи без учета рентных платежей плюс надбавка 24%. Отдельно список участников-покупателей такого газа будет утверждать Минэнерго. Министерство также создаст комитет по надзору за биржевыми торгами, куда войдет по два представителя от Минэнерго и Минэкономики и один представитель Минагрополитики.

Продавать льготный газ будут на аукционе, но с учетом предельной цены. По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, она будет в пределах 20 тысяч гривен за тысячу кубов. Но в теории может быть и ниже, если в ходе аукциона не найдется много желающих играть на повышение. Сергей Вовчук рассчитывает на ценник в 16-20 тысяч гривен.

Продавать льготный газ будут лотами - определенные объемы газа, которые нельзя будет делить.

Что будет с ценами

Впрочем, пока остается немало вопросов по льготному газу.

Пищевики все равно не сильно довольны ценой.

"Критической для нас является цена в 14-15 тысяч гривен за тысячу кубов", - говорит Вовченко.

Он также рассказал, что компаниях уже направила в торговые сети новые прайсы на продукцию с повышением цен на 5%. А когда именно сети перепишут ценники - пока такой информации нет.

Также Вовченко говорит, что нужно еще сбить цены на молочное сырье на 7-10%. Только при удешевлении сырья и газе не дороже 20 тысяч гривен удастся удержать подорожание готовой продукции на уровне не выше 5% и выйти из минуса, с которым предприятия работали во втором полугодии прошлого года.

По словам Корольчука, еще непонятно, как на практике будут продавать льготный газ.

«Не получится ли так, что основные объемы получит тот, кто первым добежит до Офиса президента. Практика проведения торгов в Украине показывает, что победителями аукционов нередко оказываются «нужные» компании», - говорит он.

Корольчук также допускает, что частные добытчики, которых по-сути, заставляют продавать газ намного дешевле рыночной цены, станут занижать объемы добычи, чтобы выдавать на биржу как можно меньше ресурса, или же накручивать себестоимость.

"По факту, у некоторых ценник мог бы и так быть ниже - на уровне 12-13 тысяч гривен за тысячу кубов. Но вряд ли отдадут газ так дешево", - говорит Корольчук.

Что в итоге будет с ценами? Так как многие производители уже предупредили торговые сети о новых прайсах с подорожанием продукции на 5-10%, в январе рост ценников все же будет - вряд ли кто-то станет отзывать письма ритейлу.

Власти собираются мониторить цены на социально значимые продукты. Проект постановления на этот счет также есть в повестке дня сегодняшнего Кабмина. В списке товаров - мука, макароны, хлеб, гречка, овсянка, пшено, свинина, говядина, курятина, молоко, масло (сливочное и подсолнечное), сметана, яйца, сахар, капуста, лук, морковь и др. Правда, о граничных наценках ничего не указано. Говорится только о сборе информации по ценам. Список товаров практически совпадает с тем, что уже принимали в начале эпидемии. Но тогда никакое регулирование цен так и не сработало.

30 декабря Кабмин уже внес изменения в свое постановление от 2020 года, прописав, что на пшенично-ржаной хлеб и подсолнечное масло наценка не должна превышать 10% от оптово-отпускной цены. Хотя, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, на социальном хлебе многие сети ставят и меньшую наценку даже без госрегулирования.

Что касается остальной еды, то ее производители, судя по всему, никакого льготного газа не получат. И будут вынуждены покупать ресурс по рыночной цене, а она просто зашкаливает. На Украинской энергетической бирже средняя цена на январь по состоянию на 11 января - 70 984 гривен за тысячу кубов, по предоплате - 48,3 тысячи. Для сравнения: в декабре средняя цена была 36,3 тысячи по всем условиям оплаты, то есть, газ еще больше подорожал. На февраль пока появился ценник 41098 гривен за тысячу кубов, но, если газ в Европе снова пойдет в рост, он может измениться.

Понятно, что с таким газом ценники на готовую продукцию просто не могут не повышаться. Производители говорят: подорожание будет на 25-30% и больше. Многие вообще будут вынуждены сокращать объемы производства, а то и вовсе закроются - повышать ценники, как того требуют цены на газ, не позволит низкий платежеспособный спрос, а работать с минус согласятся не все.

"Определение узкого перечня предприятий, которые получат дешевый газ, не решит проблему. Ведь, к примеру, те же хлебопеки используют не только муку, но еще и сахар, дрожжи и т.д. А поставщики этих ингредиентов никаких скидок на газ не получат, следовательно, их продукция подорожает. Что в итоге повысит себестоимость хлеба. То есть, пойдет цепная реакция", - говорит руководитель КП "Тепловик" Александр Душенко.

"Удивляет, почему, к примеру, теплица не получит дешевый газ, хотя в производстве овощей его доля достигает 70%, а предприятия Косюка получат. Если уже есть какие-то объемы льготного газа, то делили бы на всех, или овощи для украинцев это уже роскошь", - возмущается представитель одной из тепличных компаний.