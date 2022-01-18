Череду новогодних гуляний завершает один из самых великих праздников церковного календаря - Крещение Господне. Его отмечают православные христиане 19 января, он призван вспоминать и почтить крещение Иисуса в реке Иордан.

В это день заканчиваются Рождественские святки, начавшиеся 6 января. Вечер 18 января - Крещенский сочельник. Именно вечером начинаются богослужения и освящение воды в церкви.

Считается, что в эту ночь вода становится священной во всех источниках. Много обрядов и традиций издавна соблюдали наши предки в этот день. В Крещенский сочельник - строгий пост и покаяние. Его еще называют Голодный вечер, так как на стол было принято ставить овсяный кисель, постные блины и ржаную кутью. После постного ужина складывали ложки в миску и накрывали хлебом для богатого урожая. Блины было принято ставить и в хлев, для благополучия скотины. Детальнее — обряды и примеры, три главных блюда на Крещение.

До наших дней дошел один из основных обрядов этого дня - погружение в ледяную прорубь, вырубанную в форме креста. Считается, что вода в этот день обладает чудодейственной силой - исцеляет, смывает все грехи, прибавляет здоровья на целый год. Но прежде нужно прийти в церковь, пройти обряд покаяния и причащения, прочитать молитву искренне и с чистыми помыслами, получить благословение и только потом трижды окунуться в воду. По ссылке — топ-15 правил и ошибок купания в пробуди на Крещение.

И если не каждый может отважиться окунуться в прорубь в знаменитые крещенские морозы, то освящают воду в церкви практически все семьи. Ею потом обрызгивают свое жилище, лечат раны, обязательно дают выпить по ложечке всем членам семьи для крепкого здоровья и долголетия.

Удивительно, но эта освященная вода может годами стоять и не портиться. Даже снег, выпавший в эту ночь тоже обладает магической силой - его растапливают и поливают растения, его добавляют в колодцы, дабы они не пересыхали, им умываются, чтобы сохранить красоту и молодость кожи. Подробнее — когда и где набирать воду на Крещение, как освятить ее в домашних условиях. Крещение детей и взрослых в этот день, венчание приобретает особую силу, защитит и благословит на долгую и счастливую жизнь.

Нельзя в этот день выполнять тяжелую работу по дому, стирать, убирать, шить. Не нужно в этот день день проявлять всяческий негатив - ругаться, сплетничать, сквернословить. Брать или давать деньги в долг в этот день тоже не рекомендуется.

А вот еще одна традиция этой ночи - крещенские гадания. Они считались самыми правдивыми, ведь именно в эту ночь открываются небеса. И хотя церковь не одобряет такие действия, свою популярность они не утратили и в наши дни. А в нынешнем году на крещенский сочельник приходится еще и первое в году полнолуние. Это сделает их еще более мистическими и завораживающими. Специально для вас — крещенские гадания на суженого и с помощью кошки, заговоры на деньги и похудение.

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