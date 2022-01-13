В четверг, 13 января, в Украине приостановились поставки нефтепродуктов на автозаправочные станции (АЗС). Это произошло из-за сбоя в базе данных Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил в Facebook директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"С утра не регистрируются акцизные накладные – лежит база налоговой. В обед вроде бы все заработало, но потом снова легло", - написал Куюн.

Бензовозы и газовозы не могут выехать с хранилищ и привезти топливо на автозаправочные станции, поскольку передвижение без накладных запрещено.

"Пару крупных сетей мне подтвердили, что с утра не могут отправить машины по заправкам. Думаю, первые станции начнут останавливаться уже сегодня вечером. Завтра пятница. До выходных можно и не доехать", - добавил Сергей Куюн.

В налоговой базе данных произошел сбой. Источник: Facebook/Сергей Куюн

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