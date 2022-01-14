Неизвестный злоумышленник повредил картину ученицы Малевича Анны Лепорской под названием "Три фигуры".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий изданию пресс-службы Министерства культуры России в четверг, 13 января.

По данным The Art Newspaper Russia, полотно страховой стоимостью 74,9 миллиона рублей (около 27 миллионов гривен), созданное в 1932–1934 годах, было представлено на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

Вандал дорисовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на картине. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком. Злоумышленник рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому в целом не нарушил рельеф мазков.

Когда именно преступник испортил картину не сообщается, но заметили это вечером 7 декабря две посетительницы выставки, которые обратились к сотруднику галереи, подняв тревогу.

Личность человека, повредившего произведение искусства, остается неизвестной. В залах стояли камеры видеонаблюдения, но музей не предоставил информации о лице или хотя бы фигуре человека, совершившего акт вандализма.



Полотно было снято с экспозиции и досрочно возвращено в Третьяковскую галерею, где стоимость реставрации полотна оценили в 250 тысяч рублей.

Любопытно, что дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря, то есть почти через две недели после происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что в городе Дергачи Харьковской области вандалы атаковали памятник погибшим во Второй мировой войне. Неизвестные отбили часть монумента, повредили ограждение и плитку.

Также мы писали, что в лондонской Национальной галерее один из посетителей изрезал картину знаменитого английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка" на глазах у десятков людей.