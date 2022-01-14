Кто-то дорисовал глаза четыре глаза фигурам на картине ученицы Малевича шариковой рукой. Это заметили не сразу
Неизвестный злоумышленник повредил картину ученицы Малевича Анны Лепорской под названием "Три фигуры".
Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий изданию пресс-службы Министерства культуры России в четверг, 13 января.
По данным The Art Newspaper Russia, полотно страховой стоимостью 74,9 миллиона рублей (около 27 миллионов гривен), созданное в 1932–1934 годах, было представлено на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Ельцин-центре в Екатеринбурге.
Вандал дорисовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на картине. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком. Злоумышленник рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому в целом не нарушил рельеф мазков.
Когда именно преступник испортил картину не сообщается, но заметили это вечером 7 декабря две посетительницы выставки, которые обратились к сотруднику галереи, подняв тревогу.
Личность человека, повредившего произведение искусства, остается неизвестной. В залах стояли камеры видеонаблюдения, но музей не предоставил информации о лице или хотя бы фигуре человека, совершившего акт вандализма.
Полотно было снято с экспозиции и досрочно возвращено в Третьяковскую галерею, где стоимость реставрации полотна оценили в 250 тысяч рублей.
Любопытно, что дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря, то есть почти через две недели после происшествия.
Ранее "Страна" сообщала, что в городе Дергачи Харьковской области вандалы атаковали памятник погибшим во Второй мировой войне. Неизвестные отбили часть монумента, повредили ограждение и плитку.
Также мы писали, что в лондонской Национальной галерее один из посетителей изрезал картину знаменитого английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка" на глазах у десятков людей.