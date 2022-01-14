Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования Украины. На нем разместили сообщение с угрозами.

По состоянию на утро пятницы, 14 января, на сайте МОН Украины не отображается другая информация, кроме сообщения хакеров. Сверху на ресурсе размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи. Под этими рисунками размещено сообщение.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", - написано в сообщении.

Сообщение хакеров переведено с украинского также на русский и польский языки.

Напомним, в МВД рассказывали, как хакеры взломали сайт Нацполиции. В результате на интернет-ресурсах областных управлений полиции была размещена недостоверная информация. Удалось это благодаря тому, что хакеры смогли загрузить на сайт вредоносное программное обеспечение.

Также мы писали о том, что несколько лет назад хакеры взломали сайт "Укравтодора" и пожаловались на дороги. На ресурсе тогда разместили публикацию "Я ненавижу Укравтодор", посвященную ужасному состоянию дорог в Украине. Анонимный хакер также рекомендовал "Укравтодору" обратиться в СБУ, чтобы обеспечить безопасность сайта.