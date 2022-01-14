Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила в перечень препаратов, которые рекомендует для лечения Сovid-19, два новых лекарства - "Барицитинибом" и "Сотровимаб".

Об этом пишет журнал BMJ.

В журнале сказано, что применение данных препаратов привело к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом не наблюдается увеличения побочных эффектов.

Сложную форму коронавируса в ВОЗ предлагают лечить "Барицитинибом". Его также используют в терапии ревматоидного артрита. Для людей с заболеванием средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - "Сотровимаб".

В первую очередь, считают в ВОЗ, такие препаратами стоит лечить пожилых людей и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.

В ВОЗ также заявили, что эффективность препаратов против новых штаммов коронавируса, в частности "Омикрона", "до сих пор непонятна".

Рекомендации составили после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4 000 человек с коронавирусом разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что ученые нашли препарат, который оказался самым эффективным против коронавируса.

Также сообщали, что ВОЗ создала специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом.