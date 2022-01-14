ВОЗ добавила в список лекарств от ковида два новых препарата, которые снижают летальность и потребность в ИВЛ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила в перечень препаратов, которые рекомендует для лечения Сovid-19, два новых лекарства - "Барицитинибом" и "Сотровимаб".
Об этом пишет журнал BMJ.
В журнале сказано, что применение данных препаратов привело к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом не наблюдается увеличения побочных эффектов.
Сложную форму коронавируса в ВОЗ предлагают лечить "Барицитинибом". Его также используют в терапии ревматоидного артрита. Для людей с заболеванием средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - "Сотровимаб".
В первую очередь, считают в ВОЗ, такие препаратами стоит лечить пожилых людей и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.
В ВОЗ также заявили, что эффективность препаратов против новых штаммов коронавируса, в частности "Омикрона", "до сих пор непонятна".
Рекомендации составили после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4 000 человек с коронавирусом разной степени тяжести.
Ранее мы писали, что ученые нашли препарат, который оказался самым эффективным против коронавируса.
Также сообщали, что ВОЗ создала специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом.