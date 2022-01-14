Сербскому теннисисту, первой ракетке мира в одиночном разряде, который считается одним из лучших игроков в истории тенниса, Новаку Джоковичу снова аннулировали австралийскую визу. Он пропустит стартовавший турнир большого шлема Australian Open-2022.

Решение об этом принял решение министр иммиграции Австралии Алекс Хоус, сообщает The Age.

В качестве причин, по которой спортсмену отказали в визе, министр назвал "медицинские основания" и "интересы надлежащего порядка". Он постановил, что аннулирование визы Джоковича будет "в общественных интересах".

По данным издания, на этот раз вмешательство министра означает, что Джокович может быть вынужден покинуть страну до начала Открытого чемпионата. Также ему грозит трехлетний запрет на въезд в Австралию. Юристы спортсмена планируют обжаловать решение.

Журналист The Age Поль Сэйкэл в своем Twitter-аккаунте добавил, что Джоковича попросили явиться на завтрашнее собеседование с иммиграционными властями. Правительство в настоящее время разговаривает со своими адвокатами.

Также журналист добавил, что серб не будет находиться под стражей.

Напомним, 6 января сообщалось, что австралийские власти аннулировали визу Джоковича. Из-за этого сербский спортсмен застрял в аэропорту Мельбурна.