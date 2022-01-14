В Российской православной церкви призывают отменить в РФ концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, который в прошлом году спел на Красной площади.

Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, священника Федора Лукьянова.

Лукьянов призывает отменить запланированные в России концерты Тилля Линдеманна. Он объясняет, что комиссия поддержала родительскую общественность, которая против серии концертов солиста Rammstein под названием "Я ненавижу детей".

Недопустимым сочли "пропаганду детоненавистнечиства и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя".

Напомним, летом прошлого года Тилль Линдеманн публично представил свой новый сольный клип на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"). В клипе показаны примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие.

Также сообщалось, что прошлым летом солисту Rammstein в России выписали предписание, а его продюсера собирались депортировать.