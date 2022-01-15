Мексиканский наркокартель сбросил зажигательные бомбы с беспилотного летательного аппарата на город.

Об этом сообщает соответствующее видео, опубликованное на YouTube.

По данным издания The Drive, таким способом "Картель Нового поколения Халиско" атаковал своих врагов по нарковойне.

На видео можно заметить, как небольшие бомбы, оснащенные парашютами, сбрасываются с беспилотника, а затем взрываются, вызывая пожар. Люди выбегают из-под деревьев и бросаются в разные стороны.

На данный момент известно, что наркокартель Халиско организовал атаку дронов по меньшей мере в двух городах Мексики в муниципалитете Тепалькатепек.

Сообщается, что, возможно, эти атаки связаны с попытками наркобарона Немезио Осегуэра Сервантеса, известного как Эль Менчо, захватить контроль над Тепалькатепеком. О пострадавших в результате этих атак пока информации нет.

В Мексике наркокартель расправился с конкурентами с помощью зажигательных бомб. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в 2020 году арестовали членов наркокартеля во главе с полицейским.

Также мы писали, что мировой рынок наркотиков обрушился из-за коронавируса.

Кроме того, "Страна" информировала, что полиция разоблачила крупный наркокартель с ежемесячным оборотом 10 млн гривен.