На днях глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в случае большой войны с Россией 90% украинцев пойдут защищать нашу страну.

Чтобы поставить под ружье такое количество людей, нужно призвать в армию и женщин, и детей, и стариков. Чего не делали даже во время Великой Отечественной войны.

Мы решили узнать, что об этом заявлении думают киевляне и что лично они будут делать в случае большой войны.

Против войны и не будут воевать

Большинство украинцев недовольны заявлениями правительства о войне с Россией и участии в ней поголовного большинства жителей.

"Я вообще не понимаю... Нет, я не знаю, что сказать на этот бред. Я не верю, что будет война, что Россия нападет. Этого не может быть. И вообще об этом не хочу слушать даже", - говорит киевлянка.

Она иронизирует, что "особенно пенсионеры побегут в первую очередь" и еще раз повторяет, что "это бред, который ни на какую голову не налазит".

"У нас 90% скорее уедут за границу. Но я воевать не пойду. Куда мне? Я в возрасте уже. И вообще, даже если бы была молодая, с кем воевать, с русскими? Я не считаю их врагами. Это один народ. В общем, я люблю Россию", - говорит женщина.

Еще один пенсионер называет происходящее вокруг темы войны - политическими интригами и не знает, пойдет ли воевать.

"У нас сейчас идет война. Почему бы не ввести военное положение? Почему раньше не ввели военное положение. Почему политики не сказали "Вот у нас война", а прошло столько лет и теперь они выносят этот вопрос. Вот пусть они задумаются. А то они пришли к власти. Там мешки с деньгами, и они перебирают их", - возмущается заявлениями Офиса президента еще один участник опроса.

Он перечисляет всех президентов и выстраивает свою схему войны с РФ:

"Давайте так, там впереди Кравчук, Кучма, Ющенко - вот первая линия заграждения. А я буду где-то третьей и четвертой, вы же понимаете? Не то, что они будут смотреть: "Ага, вы свою жизнь самую дорогую отдали, а я буду главенствовать и править".

Есть участники опроса, которые говорят, что относятся негативно к абсолютно любым заявлениям Офиса президента.

"90% не пойдёт - стопудово! Никогда!", - говорит женщина. На вопрос, сколько соберется, отвечает: "Кто его знает!".

"Процентов 30 более реальная цифра. Для Украины это немаленькая цифра. Это вполне приличная", - отвечает женщина.

На вопрос о том, где будет она в случае войны, говорит, что будет "дома сидеть".

"У меня муж там. Так что хватит одного", - добавляет. Ее подруга тоже говорит, что у нее муж- военный.

"Это его какая-то болтовня (Ермака, - Ред.). Ну какая война еще может быть? 90% не соберется абсолютно, потому что они нормальные люди и понимают некоторые вещи. Процентов тридцать, может, и пойдет воевать, денежку кто получит. Не больше. Остальные и так деньги заработают без войны", - говорит пенсионер.

На вопрос, почему цифры Ермака такие оптимистичные, заявил, что "Он получил миллион долларов из Америки. Америка ему подсказала так сказать. Потому что сейчас правительство подчиняется Америке. Мы же негласная колония Америки. Быть может, вы этого не знаете, но так оно и есть. И то, что Америка говорит, мы выполняем", - сказал нам житель столицы.

"Вряд ли. Мы такие: Моя хата скраю - ничего не знаю. В основном пойдут только за деньги. А когда коснется уже больше половины, как во Вторую Отечественную, тогда уже люди пойдут защищать каждый себя. А так, только контрактники пойдут", - убеждена еще одна киевлянка.

"Они распродают наше имущество, а говорят нам о какой-то ответственности. О том, что мы защищаем сами себя. Мы должны их защищать? Зачем? Это же сейчас всё явно и видно. Я точно не пойду и сына своего не пущу. Потому что я не пойду защищать чужие деньги. Я буду защищать свою семью", - добавила она.

"Я вообще думаю, что войны не будет. Я так думаю. Я верю в то, что войны не будет. Этого уже достаточно, чтобы 90% украинцев жили в мире. Я в это свято верю", - сказала нам еще одна женщина.

С ней согласна еще одна женщина, которая говорит, что "Бог не допустит войны", а в случае все-таки начала военных действий она не верит, что 90% украинцев пойдут воевать.

"Многих бы не пустили, многие бы притворились бы", - говорят нам на ходу женщины, которые не хотят слышать о войне.

Киевлянка в меховой шапке называет реальную цифру тех, кто пошел бы воевать - 10%.

"Потому что народ у нас сейчас такой. Кому это надо? Вот когда Верховная Рада пойдёт полным составом, тогда и будем. Да, пусть они идут и своих сыновей отправляют. Депутаты с такими пузами, что 12 месяцев беременности", - наперебой приходят к одному мнению женщины.

"А с кем воевать? С Россией? А это наши братья, как я могу с ними воевать? Я считаю, что они наши братья. Нам кто роднее - Россия или Америка, как вы согласны со мной? Россия - наша родная, а Америка кто? Добра они нам никогда не будут желать, понимаете. Это просто политика, что и война у нас сейчас такая с Россией. Это не мы виноваты, не люди простые, а политика, вы сами прекрасно понимаете.

Я бы не пошла и свою родню - ни детей, ни мужа - не пустила бы. Вот это только придурки там воюют. Пусть бы развернулись - и на Верховную Раду", - говорит киевлянка.

"Вряд ли. Я не думала об этом. Я даже не могу вам сказать приблизительно [процент тех, кто пойдет воевать]. Но я думаю, что никто не хочет войны", - отвечает женщина.

Она не верит в угрозу полномасштабной войны, поэтому называет цифру приблизительно 50% тех, кто может встать на защиту страны.

"Но я думаю, что мы живем в цивилизованном государстве, поэтому я надеюсь, что войны у нас не будет. И такой необходимости тоже не будет", - говорит женщина.

Ей неприятно рассуждать на тему войны. "На данный момент я не могу сказать, что я пойду на войну. Свою семью [буду защищать] конечно. Но чтобы куда-то идти, я не могу сказать. Вряд ли", - добавила она.

Пойдут воевать, но называют другие проценты

Молодая девушка улыбается и качает головой, слыша утверждение о готовности 90% украинцев воевать с Россией.

"90% точно нет, - говорит она и называет более реальную цифру, - процентов 70. Я так же буду призвана, потому что я медицинский работник".

Еще один мужчина серьезно сомневается в названном проценте украинцев, готовых воевать.

"Наверное не 90%. Процентов 60, может", - отвечает он.

"Думаю, нет, потому что среди народа больше равнодушных. Есть и неравнодушные, но... безразличные люди, которые не обращают внимания на то, что сейчас идет война", - говорит женщина.

Она полагает, что процент готовности значительно меньший - около 50%.

В случае полномасштабной войны она готова идти воевать: "Если настанет действительно страшная война, то пойду. Буду делать всё для того, чтобы мы победили. Не все же смогут куда-то поехать. Им придется сделать выбор в конце-концов".

Мужчина, отвечая на вопрос, начинает прикидывать население страны.

"Сколько население у нас? 42 млн считай. Пусть 30 осталось. Отбросить до 18 лет и после 60 (ну, мужики и в 70 пойдут, это ясно). Не 80%, а может, он имел в виду.... не знаю, у него с арифметикой слабовато. Что-то он не понимает. Никто не хочет воевать. Они запутались с этой войной. Только пугают. Если бы те депутаты все и Офис президента, Ермак, Данилюк (имеет в виду скорее Алексея Данилова - главу СНБО, Ред.), если бы все они собрались с детьми, со всеми женами. Призывного же возраста они? И поехали туда. Вот это порядок был бы. А так тут в кабинетах сидят, рассказывают, что будет. Пусть на цены посмотрят и как пенсионеры живут", - отвечает киевлянин.

Чуть позже он сказал, что 50% людей призывного возраста будут готовы воевать, остальные убегут.

"90% вряд ли пойдут. Процентов может 30, судя по нашим людям. Остальные будут выжидать и смотреть, как оно там. Слишком много у нас таких людей, которые нигде ни в чем не участвуют и "Моя хата скраю", - отвечает женщина.

Она признается, что "в случае войны будет работать в тылу и готовить кадры, которые пойдут на защиту нашей Украины. "Из страны уезжать не собираемся", - соглашаются с ней подруги.

"Есть же мужчины, есть более молодое поколение. Я вообще считаю, что армию нужно готовить, армия должна быть контрактная и подготовленная", - делится своим мнением киевлянка.

На счет "90% Ермака" женщины удивляются, предлагая главе Офиса президента спросить прежде Раду и задать вопрос себе, пойдет ли он воевать сам: "Кто из Рады пойдёт и кто пошлёт своих детей? Никто. Поэтому вот эти проценты и будут. Всё рисуют..."

На вопрос, зачем "рисуют" такие высокие проценты, киевлянки говорят, что это популизм, который абсолютно не связан никак с реальностью. "Они оторваны от людей и от действительности. У них и скумбрия по 8 гривен и 90% идет на войну", - делают выводы женщины.

"70% пойдут. Это будет молодежь и регионы - центральные и западные. Восток и юг - это ненадежные", - считает пенсионер.

Согласные с Ермаком

Лишь единицы согласны с Ермаком, на счет того, что "90% украинцев пойдет воевать".

"Я думаю, что да. 80% точно будет. Даже я, инвалид второй группы", - отвечает нам пожилой мужчина.

"Я считаю, что да, потому что мне уже за 60 лет, но я сам возьму автомат. Хоть моя мама была россиянка. Я не хочу, чтобы тут было рабовладение", - начинает отвечать пожилой мужчина.

На вопрос о том, что сейчас происходит в Украине, он отвечает: "Это наше дело".

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