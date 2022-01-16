Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса пожаловался на то, что его разорила пандемия COVID-19.

Об этом сообщает издание "DW".

Пандемия коронавируса заставила экс-президента Польши прервать свои поездки и резко сократить число выступлений.

"Я - банкрот, потому что получаю каждый месяц 6000 злотых (около 42 тысяч гривен) пенсии, а жена тратит каждый месяц 7000 (около 49 тысяч гривен)", - заявил политик.

В феврале 2021 года Валенса признался, что ищет подработку, поскольку пандемия его разоряет.

"Еще шесть месяцев - и я пойду побираться на паперти", - говорил он тогда, добавляя, что в качестве альтернативы может попробовать поискать и работу по своей изначальной профессии - электриком.

Лех Валенса - бывший президент Польши и лицо созданного в 1980-м году антикоммунистического объединения "Солидарность" - до середины 2020-го года регулярно выступал с докладами по всему миру. Это приносило ему неплохой дополнительный заработок. Однако сейчас он, по собственным словам, оказался на грани разорения - из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что еще в 2020 году бывший президент Польши Валенса пожаловался на полное отсутствие денег.

Также мы писали, что в прошлом году Лех Валенса искал себе работу.