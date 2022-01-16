Жена шоумена Антина Мухарского и искусствовед Елизавета Бельская на своей странице в Facebook опубликовала словарь украинских слов, которые она рекомендует употреблять во время занятий сексом.

Бельской принесла известность ее инициатива штрафовать за неупотребления украинского языка. За три нарушения Елизавета предлагала штрафовать по 10 тыс. грн, а на четвертое - лишать гражданства. По ее словам, реализация данной инициативы позволит Украине "за полгода стать здоровой нацией".

Теперь же жена шоумена Мухарского призвала сделать украинский язык языком интимного общения.

"Сделайте украинский язык своего интимного общения. Договоритесь, что за закрытой дверью вы говорите друг с другом только на украинском. В постели это будет очень пикантно.

Наполните родной язык хорошими ассоциациями, мыслями, идеями, воспоминаниями: романтическими, эротическими, срамными. Пусть украинский станет языком наслаждения. Тогда вам не захочется менять его и вне кровати. Расскажите своей половинке о том, какие ласки вам нравятся, чтобы вы хотели сделать в постели, на ковре или перед зеркалом. Даже если вы никогда не делали или не говорили это на другом языке. Сделайте это игрой.

Пусть вместе с новым языком к вам придет новое удовольствие. Чтобы вам легче было это сделать (если вы вдруг застенчивы), предлагаю словарик интимной лексики, выбирайте по своему вкусу или придумывайте собственный язык любви: то, что вы будете делать, называется невероятно красивым словом КОХАТЫСЯ. Еще можно сказать заниматься любовью, играть, теребунькаться", - пишет искусствовед.

Бельская предлагает то, что, так сказать, наглядно привлекает мужчину к женщине, называть: прут, ствол, лошадь или лошадка, воробушек, пиструн, факел.

Место, к которому стремится рвущийся к бою прут, Бельская советует называть роскошницей, дырочкой, щелкой, норкой, прорубью или маракуйей.

"Когда женщина ласкает мужчину руками – это массаж фаллоса. Если же губами, то я очень не люблю французское слово "минет", хотя оно и означает "щекотать". Массовая культура сделала его слишком вульгарным. Мне больше нравятся такие варианты: делать облизня, пробовать вкусности, смаковать леденец или обуздать жеребчика поцелуями. Такие же проявления любви со стороны мужчины я бы назвала целовать кошечку или ласкать горошинку", - проводит "ликбез" Бельская.

Словарь украинского языка от Бельской. Источник: Facebook/Елизавета Бельская

Инициативу Бельской прокомментировал депутат Максим Бужанский.

"Если ваша половина пока что не готова теребунькатися, зовите в постель языкового уполномоченного, а лучше - кого-то из авторов закона о языке. Должно получиться", - пишет Бужанский.

Мы писали, что в июне 2017 шоумен Антин Мухарский заявил, что искусствовед Елизавета Бельская – его новая жена, и опубликовал снимок обручального кольца на ее руке. "Говорят, я ушел к любовнице. Как уже только ни обзывали мою любимую жену Елизавету Бельскую всевозможные черноротые тетки, а она знай себе смеется: "Боже, как они завидуют нашему счастью". Действительно, нам нечего прятать. Я не "прыгал ни к кому в постель" и не бросал на произвол судьбы "мать-героиню", – отметил он.

Также Мухарский признался, что отношения с Бельской начались у него через три месяца после развода с его предыдущей женой, телеведущей Снежаной Егоровой.

Ранее мы сообщали о том, как Снежана Егорова намекнула, что Мухарский сошел с ума.