В понедельник, 17 января, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" обнаружили окровавленный труп мужчины. По информации правоохранителей мужчине стало плохо и он умер до приезда медиков.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Киев.Оперативный".

Труп обнаружили возле метро "Вокзальная", по словам очевидцев, тело было все в крови. Согласно информации правоохранителей, возле станции метро мужчине стало плохо и он присел на колени. Наряд полиции вызвал "Скорую помощь", но мужчина умер до приезда медиков.

Напомним, летом прошедшего года накануне годовщины убийства модельера Джанни Версаче в его особняке нашли два новых трупа. Сразу два трупа в одном шикарном номере обнаружили горничные, которые и вызвали полицию. Особняком Версаче называют американскую гостиницу "Дом Казуарина", в одном из номеров которой в 1997 году серийный убийца Эндрю Кьюненен застрелил модельера.

Также "Страна" сообщала, что в Днепре педофил привел в заброшенное здание четырнадцатилетнего подростка ради секса и наткнулся там на тело мертвой женщины. Тело уже начало разлагаться и было накрыто досками и тканью.