Общественный вещатель "Суспильне" опубликовал список участников национального отбора на Евровидение-2022.

В лонглист вошли 27 участников, которые будут бороться за звание представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Всего было подано 284 заявки на участие в нацотборе.

Список участников нацотбора на Евровидение 2022 выглядит следующим образом:

Alina Pash AMARIIA Barleben DOdoBro Cloudless FIZRUK Gorim! IDXO Kalush Orchestra LAUD Laura Marti Michael Soul Our Atlantic Oyedamola ROXOLANA Schor SHY Sofia Shanti SOWA The blue artic The Tape Machine Victoria NIRO WELLBOY АНЦЯ Вика Ягич Східзахід Юлия Тимочко

Национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.

Список финалистов будет определять оргкомитет конкурса. Список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале нацотбора будут объявлены уже на следующей неделе.

Финал нацотбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA:Перший.

На финальном концерте судьи и зрители решат, кто именно будет представлять Украину на престижном музыкальном соревновании.

В этом году "Суспільне" не будет сотрудничать с телеканалом СТБ, так что Нацотбор-2022 можно будет увидеть только на платформах "UA:Першого".

Победитель Национального отбора поедет от Украины на "Евровидение-2022" в Турин (Италия).

Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал должен состояться 14 мая 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что песенный конкурс "Детское Евровидение-2021" выиграла певица из Армении. Украинка заняла шестое место.

Также мы писали, что "Евровидение-2022" снова пройдет без Беларуси. Страну отстранили от конкурса.