Стали известны участники нацотбора на "Евровидение-2022". Фото: eurovisionworld

Общественный вещатель "Суспильне" опубликовал список участников национального отбора на Евровидение-2022.

В лонглист вошли 27 участников, которые будут бороться за звание представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Всего было подано 284 заявки на участие в нацотборе.

Список участников нацотбора на Евровидение 2022 выглядит следующим образом:

  1. Alina Pash
  2. AMARIIA
  3. Barleben
  4. DOdoBro
  5. Cloudless
  6. FIZRUK
  7. Gorim!
  8. IDXO
  9. Kalush Orchestra
  10. LAUD
  11. Laura Marti
  12. Michael Soul
  13. Our Atlantic
  14. Oyedamola
  15. ROXOLANA
  16. Schor
  17. SHY
  18. Sofia Shanti
  19. SOWA
  20. The blue artic
  21. The Tape Machine
  22. Victoria NIRO
  23. WELLBOY
  24. АНЦЯ
  25. Вика Ягич
  26. Східзахід
  27. Юлия Тимочко

Национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.

Список финалистов будет определять оргкомитет конкурса. Список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале нацотбора будут объявлены уже на следующей неделе.

Финал нацотбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA:Перший.

На финальном концерте судьи и зрители решат, кто именно будет представлять Украину на престижном музыкальном соревновании.

В этом году "Суспільне" не будет сотрудничать с телеканалом СТБ, так что Нацотбор-2022 можно будет увидеть только на платформах "UA:Першого".

Победитель Национального отбора поедет от Украины на "Евровидение-2022" в Турин (Италия).

Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал должен состояться 14 мая 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что песенный конкурс "Детское Евровидение-2021" выиграла певица из Армении. Украинка заняла шестое место.

Также мы писали, что "Евровидение-2022" снова пройдет без Беларуси. Страну отстранили от конкурса.

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