Опубликован полный список участников национального отбора на Евровидение-2022
Общественный вещатель "Суспильне" опубликовал список участников национального отбора на Евровидение-2022.
В лонглист вошли 27 участников, которые будут бороться за звание представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Всего было подано 284 заявки на участие в нацотборе.
Список участников нацотбора на Евровидение 2022 выглядит следующим образом:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
Национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.
Список финалистов будет определять оргкомитет конкурса. Список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале нацотбора будут объявлены уже на следующей неделе.
Финал нацотбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA:Перший.
На финальном концерте судьи и зрители решат, кто именно будет представлять Украину на престижном музыкальном соревновании.
В этом году "Суспільне" не будет сотрудничать с телеканалом СТБ, так что Нацотбор-2022 можно будет увидеть только на платформах "UA:Першого".
Победитель Национального отбора поедет от Украины на "Евровидение-2022" в Турин (Италия).
Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал должен состояться 14 мая 2022 года.
Ранее "Страна" сообщала, что песенный конкурс "Детское Евровидение-2021" выиграла певица из Армении. Украинка заняла шестое место.
Также мы писали, что "Евровидение-2022" снова пройдет без Беларуси. Страну отстранили от конкурса.