В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) заявили, что 17 января провели испытательный пуск двух тактических управляемых ракет.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в понедельник, 17 января.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японское море)", - говорится в сообщении ЦТАК.

КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан, недалеко от Пхеньяна, в восточном направлении.

Это уже четвертый пуск КНДР ракет в этом году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января.

В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.

Ранее мы писали, что в прошлом году Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.

Также "Страна" сообщала, что в марте 2021 года КНДР запустила сразу две баллистические ракеты. По мнению экспертов, запуск был специально приурочен к пресс-конференции президента США Джо Байдена, которая состоялась 25 марта 2021 года.