Ранним утром во вторник, 18 января, в селе Стужица Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви. Огонь уничтожил кровлю, стены и все, что было внутри здания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 января в 05:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного здания Свято-Николаевской церкви. Событие произошло в селе Стужица", - сказано в сообщении.

На место пожара приехали спасатели государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Большой Березный и Перечин. К 06:55 им удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров, а в 08:10 окончательно его ликвидировать. Однако огонь уничтожил кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания. Причину возгорания и размер нанесенного ущерба оценивают правоохранители.

Напомним, это не первый раз, когда в пожаре сгорает деревянная церковь - подобный случай происходил и во Львовской области.

Также сообщалось, что под Львовом едва не сгорела построенная в XVII веке церковь. Возгорание случилось в церкви Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, однако пожарным удалось спасти здание.