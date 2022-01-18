Государственная дума Российской Федерации одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Об этом сообщает "РИА-Новости" во вторник, 18 января.

Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму депутатами от фракции "Единая Россия" Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии ЕР Андреем Турчаком 10 сентября 2021 года. Это произошло после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на следующие категории преступников:

педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);

случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;

ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки. Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.

Среди отклоненных профильным комитетом инициатив были введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине Верховная Рада одобрила 3-летний срок за предложение секса ребенку.

Также мы писали, что в Генпрокуратуре Украины зафиксировали рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. По данным ОГПУ, в 2021 году на 21% выросло количество уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.