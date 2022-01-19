Кабмин утвердил порядок консервации земель. В среду, 19 января, правительство приняло постановление на эту тему в качестве подзаконного акта к закону об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, изменения в который были внесены в апреле прошлого года.

В частности, под консервацию пойдут деградированные земли, которые подвергались разного рода неблагоприятному воздействию, в частности, эрозии грунта, загрязнению химическими веществами, а также если там шла разработка полезных ископаемых.

В порядке консервации земель прописаны показатели, которые будут основанием для выведения участка из пользования. К примеру, если содержание глины в грунте более 50%, содержание гумуса менее 0,5-1% содержание алюминия больше 3 миллиграмм на 100 грамм грунта, зафиксировано превышение содержания цезия более чем 15 Ки на квадратный километр, стронция - свыше 3 Ки и т.д.

Консервировать будут земли, независимо от формы собственности - по инициативе владельца или на основании решения Госгеокадастра.

Консервация участков может быть временной, а затем их снова станут выводить в пользование.

Но на время консервации любая хозяйственная деятельность на земле запрещена.

На этом же заседании правительство одобрило общегосударственную программу использования и охраны земель. Как одна из целей заявлено снижение доли используемых под сельское хозяйство земель с 54% до 44%. Сегодня аграрии работают на 32,8 млн гектар, тогда как даже с учетом экспорта Украине достаточно 22,6 млн гектар сельхозземель, а только для удовлетворения внутреннего спроса - 17,7 млн.

Консервация земли станет одним из способов выведения угодий из оборота. В последующем их могут пустить на расширение площадей под природно-заповедным фондом и лесами.

На выполнение этой программы понадобится 22,8 млрд гривен. Но из бюджета дадут только чуть больше 3 млрд, а 19,7 млрд потратят землевладельцы и землепользователи.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль для строительства дорог предлагает принудительно изымать земельные участки у собственников.

Также мы сообщали, что с момента старта продажи земли в Украине заключили более шести тысяч земельных сделок.