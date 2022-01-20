Вчера вечером, 18 января, в Печерском районе Киева "активисты", которых связывают с радикалом и обвиняемым в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько, атаковали строительную площадку на улице Ольшанской. Они подожгли строительную бытовку, в результате двоих человек задержала полиция.

Об этом сообщает источник "Страны" в МВД.

Задавненный конфликт, который тлеет уже более 10 лет, в последние дни разгорелся с новой силой. Активисты, которых связывают с радикалом и обвиняемым в убийстве журналиста Олеся Бузины-Андреем Медведько атаковали стройплощадку с новыми силами.

"Активисты", которых строители считают обычными "титушками", не только свалили 100 метров забора, но и большой группой - около 50 человек зашли на площадку и зажигательными смесями подожгли строительную бытовку. Прибывшая на место полиция задержала двух активных участников этого огненного перфоманса.

Им вменяют ч.4 ст.296 УК Украины-Хулиганство группой лиц с использованием заранее заготовленных предметов. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

На своей странице в Facebook Медведько заявляет что стройплощадку пикетировали якобы с целью добиться строительства сквера вместо высоток.

Напомним, ранее на этом участке пытался построить ЖК "Печерский бастион" еще скандальный застройщик Войцеховский. В сентябре 2019 разрешение на строительство на этом участке получило "МК 8", у которой земля была в субаренде.

Фирма была зарегистрирована в конце 2018 года и ранее ее руководителем был нынешний нардеп от "Слуги народа" Вадим Струневич. Сейчас эту фирму связывают с другим известным застройщиком Андреем Ваврышем. На Ольшанской должны возвести 24-этажные высотки.