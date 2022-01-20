С украинским певцом Геннадием Витером (известным как Gena Viter) произошла курьезная история во время отдыха на Шри-Ланке. Артиста ограбили обезьяны.

Об этом певец рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел во время экскурсии. Певец решил пофотографировать природу и оставил сумку, к которой подбежали обезьянки. Одна из них украла сумку, в которой были ключи, документы и деньги, и сбежала на пальму.

"Сейчас уже я спокоен, но еще несколько часов назад паника одерживала верх над всеми эмоциями. Каждый раз, когда смотрел сюжеты, где люди рассказывали, что не оставляйте вещи, где много обезьян, я думал, что это может случиться с кем угодно, но не со мной. Я не знаю, каким чудом местным ребятам удалось уговорить обезьяну вернуть мне вещи. Потому друзья, давайте не будем самоуверенными, что с нами такого никогда не случится. А понимать, что все мы под Богом ходим и надо быть осмотрительными. Хорошо , что все хорошо завершилось", – рассказал Витер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gena VITER (@genaviter_official)

Напомним, в Таиланде тысячи голодных обезьян громили магазины и нападали на людей, которые заперлись по домам.

Также сообщалось, что в Индии обезьяны насмерть закидали пожилого мужчину кирпичами.