В Киеве на крыше 12-этажного жилого дома пенсионер построил себе небольшую дачу - маленький домик с садом и огородом. О домике узнали контролирующие органы и потребовали его снести, а пенсионеру теперь грозит штраф.

Об этом сообщает "Информатор. Деньги".

На крыше многоэтажного дома в районе Троещины (улица Лаврухина, 11) пенсионер Петр Алексеевич построил небольшую фазенду еще десять лет назад. Дело в том, что его однокомнатная квартира находится как раз под крышей и из коридора есть выход на крышу.

Мужчина построил небольшой домик, в нем есть дверь и окно, но нет электричества или водопровода. В начале он соорудил постройку на 12 квадратов из ДСП, перед началом строительства самостоятельно проведя на крыше ремонт с изоляцией, а потом расширил ее. Возле домика на крыше Петр Алексеевич с супругой разбил небольшой сад и огород, рядом поставил ванную для сбора дождевой воды, построил сарайчик для инструмента. Установил лавки и качели. В домике даже поселилась кошка.

К пенсионеру часто приходят в гости соседи по дому, даже у председателя ЖСК Ивана Басюка нет никаких претензий к пенсионеру. Однако, после десяти лет существования своеобразной дачи ее обнаружили контролирующие органы. Пенсионеру выписали штрафы и выдали предписание о сносе постройки.

Однако киевлянин решил не сдаваться и начал собирать документы, чтобы узаконить домик на крыше, даже собрал подписи жителей дома. Но, согласно закону, не предусмотренные проектом постройки на крышах многоэтажных зданий запрещены и вероятней всего "дачу" придется снести.

В домике живет кошка. Фото: Вести

Напомним, это не первый раз, когда городские жители пытаются оборудовать сады и дачи в условиях многоэтажных домов. Однажды киевлянин обустроил небольшой сад и выращивал клубнику на своем балконе. В результате балкон рухнул.

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