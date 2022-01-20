Суд Петербурга по ходатайству прокуратуры заочно арестовал обвиняемого в убийстве музыканта и автора песен Игоря Талькова в 1991 году Валерия Шляфмана.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Валерию Шляфману 57 лет, он живет в Израиле. В 1991 году, когда Талькова убили, Шляфман был концертным директором музыканта. В ноябре 2018 года Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве Талькова по ходатайству его вдовы.

По версии следствия, 6 октября 1991 у Шляфмана и Талькова завязался конфликт с Игорем Малаховым, который представлял певицу Азизу.

Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер и выстрелил в Малахова, но в результате попал в Талькова. Певец скончался на месте.

Стоит отметить, что такая версия была в ходу не всегда. Первоначально считалось, что Талькова убил Малахов. Но затем (ещё в 90-х годах) обвинение с него следствие сняло и объявило, что главный подозреваемый - Шляфман.

В 1992 году Шляфман уехал на ПМЖ в Израиль, а в 1993 производство по делу об убийстве Талькова было приостановлено.

Напомним, в 2018 году России возобновили следствие по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.

Также сообщилось, что на сына покойного музыканта Игоря Талькова было заведено уголовное дело.