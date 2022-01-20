В западной области Ганы при столкновении с мотоциклом взорвался автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, есть пострадавшие. Точное число жертв не сообщается, но если учесть масштабы разрушения, то их десятки.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на полицию Ганы в четверг, 20 января.

Взрыв причинил множественные разрушения на десятки, если не сотни метров вокруг.

"Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо", - говорится в заявлении полиции.

Правоохранители Ганы порекомендовали населению в целях безопасности покинуть район взрыва, пока ведутся восстановительные работы. Также полиция призвала открыть школы, церкви и другие объекты в близлежащих городах для размещения пострадавших.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье на территории частного дома прогремел взрыв. Пострадали два пенсионера.

Также мы писали, что причиной масштабного взрыва и смертельного пожара в реанимации больницы под Ивано-Франковском стала заупокойная свеча.