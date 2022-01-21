В городе Новгороде-Северский Черниговской области выставили на аукцион демонтированный памятник Ленину. Стартовая цена бронзовой скульптуры составляет 394 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте публичных и государственных закупок Prozorro.Продажи.

Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения до 26 января.

Памятник весит 4,2 тысяч кг, его высота составляет пять метров.

Отметим, этот памятник в Новгород-Северском - последний демонтированный в Украине памятник Ленину. Он хранится на одном из коммунальных предприятий города и по решению городского совета признан металлоломом.

Ранее мы писали, что около года назад в рамках декоммунизации в Украине снесли памятник Ленину в селе Старые Трояны Одесской области.

Также сообщали, как в Запорожской области памятник Ленину заменили на статую Иисуса Христа. Инициаторами появления в селе такой статуи стали прихожане местного Свято-Покровского храма. С их помощью и было собрано около 25 тысяч гривен на новый памятник.

Кроме того, писали, как один из последних в Украине памятников Ленину под Одессой превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой.