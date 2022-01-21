В Украине, а также большинстве регионов России, прокатилась волна сообщений о минированиях школ.

Сегодня в Киеве, Львове и Симферополе угрожали взрывами во всех школах. В столице Украины это уже второй прецедент за эту неделю. Также в разные дни после окончания зимних каникул эвакуировали ребят из классов в Черкассах, Ровно, Бердянске, Николаеве, Кривом Роге.

"Страна" разбиралась, что происходит.

Что известно о минировании школ в Украине

Сегодня, 21 января, поступило сообщение о минировании всех школ Киева. Известно, что информация от поступила на электронную почту Службы безопасности Украины.

На фото — эвакуация учащихся одной из школ в Деснянском районе. На кадре видно, что детей вывели на улицу, где они стоят большими группами — вероятно, в ожидании родителей или дальнейших указаний учителей.

Такая ситуация начала разворачиваться в полдень по многим школам Киева - детей, не дожидаясь конца уроков, вывели на улицу и начали обзванивать их родителей с просьбой забрать учеников младших классов.

Также стало известно, что в Броварах Киевской области заминировали все школы и ТРЦ. Причем в Сети публикуют некое анонимное письмо по этому поводу.

"Российский террорист Karnaval" требует 2 000 000 гривен на номер телефона, иначе будут жертвы. Тема письма: "Взрывчатки в школах". Дата отправки — 11:15.

Отметим, что возможно, номер указан чужой. Например, так какой-нибудь школьник мог попытаться расправиться с недоброжилателем, подставив его, и выставив "террористом". Впрочем, если это так, то полиция должна найти шутника достаточно скоро.

Главное управление Нацполиции в Киеве кратко отчиталось, что силовики проводят проверку анонимной информации.

Также сегодня неизвестный злоумышленник заявил о заминировании всех школ Львове. Полиция также проверяет эту информацию.

Напомним, за ложное минирование предусмотрена серьезная ответственность:

ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет,

за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет,

по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества,

за повторное такое действие – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

"Минирования" идут уже не первый день.

Аналогичная ситуация в столице уже во вторник, 18 января. Тогда уведомили о якобы минировании 46 средних учебных заведений в Киеве. Правоохранители, включая сотрудников кинологической службы, провели проверку. Угрозы не подтвердились.

В четверг, 20 января, на предмет взрывоопасных веществ исследовали 18 школ Ровно. Занятия были сорваны. Службы работали до наступления ночи.

В среду, 19 января, "заминировали" все школы Кривого Рога.

Во вторник, 18 января, на дистанционное обучение вынуждены были перейти все школы трех других крупных городов — Николаева, Бердянска и Черкасс.

12 января также поступало уведомление о минировании всех школ Черкасс. В учебные заведения направили патрульных и другие батальоны Нацполиции.

Взрывчатку во всех перечисленных случаях не обнаружили.

"Что в головах уродов, воюющих с детьми?"

Родители в социальных сетях активно обсуждают, что происходит.

В родительские чаты киевских школ сегодня начали приходить вот такие сообщения с просьбой забрать детей младших классов домой:

"Ув. родители. чрезвычайная ситуация. Просьба забрать детей".

В итоге уроки прервали.

Дети постарше сами звонили родителям и сообщали, что возвращаются домой из-за минирования. При этом людям никаких подробностей или указаний с инструкциями не дали.

"Дочь позвонила, возвращается из школы - их "заминировали". Что думаете/знаете по поводу этих минирований", - интересуется в Facebook киевлянка Анна Дианова.

"Отлично. Сегодня, можно сказать 1-ый раз за 10 лет решила, отправив ребенка в школу, не заняться домашними делами, а вернуться в постель и ещё вздремнуть.... Вы думаете удалось? Нет 15 минут сна, звук на телефоне выключен, но всё-таки дозвонились: "школу заминировали, всех эвакуировали и дети возвращаются домой" вот отдохнули 1 раз в 10 лет, не дали нарушить устои..." - иронизирует Виктория Синькевич.

Родители встревожены происходящим не на шутку. В группах пишут, что это похоже на продуманную диверсию.

"Кто-то третий день "кошмарит" школы Оболонского района минированиями. Уроки срываются, детей каждый день отпускают с уроков, а родители вынуждены ехать домой. Сегодня по информации от подписчиков уже есть сообщения о заминировании в школах №: 231, 234, 235, 234, 298, 194, 214, 168 240, 157, 14. Уже похоже на продуманную диверсию. Сообщайте какие еще школы "заминировали", - информируют подписчиков в киевской группе "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

"Сегодня нашу школу заминировали и всех детей отправили домой в 10:00 и еще 48 школ Киева, также по всем областям такая же информация. К чему это? Завтра дети остаются дома на дистанционке так как ситуация еще не понятна! А у вас как?", - интересуется Ольга Деркач.

Это вносит неразбериху в график родителей, которым нужно отпроситься с работы, чтобы урегулировать вопросы с детьми.

"Все. Заминировали школу. Детей эвакуировали из здания. Теперь родителям надо утрясти вопрос с работой и забрать детей из под школы. Весело. Средняя и старшие школьники пойдут шариться по району, а для родителей младшей школы - квест", - возмущается Алла Тигинян.

Тем более, что "минирования" происходят чуть ли не каждый день.

"(Якобы) заминировали нашу школу (194 в Киеве). Детей быстро вывели на улицу. Старшеклассники идут домой, а малыши на морозе ждут, пока родители доедут с работы. Что в головах у уродов, которые воюют с детьми?", - спрашивает Евгения Подгайная.

Иногда проверка сообщения о псевдоминировании занимает полдня. И после этого детей снова зовут на занятия, чем вносят сумятицу в планы взрослых и детей.

"Школу заминировали. Детей отпустили по домам. В 11:30 учитель пишет: ура, все ок, дети могут возвращаться! Одна из мам: что? сегодня?", - описала происходящее киевлянка Дарина Мирико.

"Эвакуация - взрослые игры! "Минирование школ" я так понимаю переходим на дистанционное. Страдают наши дети", - написала Тетяна Квартюк з Кривого Рога.

"Сколько еще будет продолжаться это минирование, что это за шутки вторую неделю???", - недоумевает Оксана Шиндровская-хайло из Черкасс.

"В Кривом Роге продолжается "минирование" учебных заведений.

На сей раз правоохранителям удалось установить белорусский и российский след.

Источниками такой ценной информации явились сведения, изложенные... самими "минёрами" в электронных сообщениях о минировании.

Да-да, так и написали!

"Меня зовут ***** Марина Викторовна, я белорусский шпион.",

"Я ****** Дмитрий Александрович, шпион российской разведки...".

Что бы ни говорили, а признание - таки царица!", - сообщает житель Кривого Рога Константин Чернов.

Что происходит с минированиями в Украине?

Судя по первым действиям спецслужб, речь может идти об обычных телефонных хулиганах.

СБУ сегодня задержала в Кривом Роге студента колледжа, который через Телеграм обратился к россиянину с просьбой совершить ложное сообщение о минировании.

Причина банальная - студент хотел вернуться на удаленку.

Конечно же, в СБУ считают, что студент обратился к "спецслужбам России". Хотя по тону и стилю письма видно, что общение ведут подростки.

Если предположить, что украинские школьники действительно массово просят российских друзей сообщать о "минировании школ", то понятно замешательство полиции.

Ведь в таком случае, для борьбы с таким нужно международное сотрудничество с Россией, где в эти дни тоже массово минируют школы.

Позже СБУ ожидаемо заявила, что телефонные минеры работают по указке из России.

"Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", - сообщают в СБУ, констатируя, что с начала года (т.е. менее, чем за 3 недели) было 300 таких сообщений (а за весь прошлый год - 1100)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Хотя заказчики, по мнению спецслужбы, и носят погоны российских спецслужб, но исполняют их замыслы местные украинские хулиганы.

Правда, это не объясняет, почему массово также минируются школы в России, о чем речь пойдет ниже.

Еще одна версия происходящего - намеренное прощупавание ситуации с общественной безопасностью. В том числе со стороны властей. Так, родителям одной из киевских школ сегодня заявили, что под предлогом "минирования" идут учения.

Официальных же трактовок пока не звучит. Отдельные же украинцы в соцсетях уже видят в происходящем "тяжелые дни", которые обещал Украине госсекретарь США Энтони Блинкен. И связывают происходящее с "вторжением России", которое пророчат американцы.

"Очень удобный способ террора населения - "минирования".

Едете на работу - "заминировали" станцию метро, планируете на отдых - "заминирован" аэропорт, хотите скупиться в магазине - "заминирован" ТРЦ и так далее. Неприятно, конечно, и добавляет проблем.

Мало? Достанут и через детей. "Минируют" школы, детсады, ВУЗы. Везде. Массово и скопом особенно в последние пару месяцев ожидания вторжения. В последнюю неделю - так вообще "всЁ в городе! Днепропетровск, Киев, Харьков, Винница, Одесса, Черкассы, Кривой Рог, Ровно, Николаев, Запорожье... и далее, и далее. В ряде городов задолбались и отправляют детей на дистанционку (тем более типа ковид опять). Харьков за месяц задрали до апатии "Несмотря на сообщение о минировании всех школ города, учебный процесс продолжается в штатном режиме. Проверки учебных заведений правоохранители проводят выборочно. Об этом сообщили в Департаменте образования Харьковского горсовета".

Выборочные проверки сообщений о минировании. Хм... А ведь через детей к нервам родителей доходит очень таки неплохо.

Ловят иногда... одного из десяти, а то и из двадцати "минеров". И 2 из 3 пойманных с удовольствием представляются агентами сами знаете кого.

Хорошего мало. И тенденции.... Так что Блинкен, объявляя украинцам грядущие "тяжелые дни", знал о чем говорил", - пишет журналист Александр Рябоконь.

Сообщения о минированиях в Крыму и регионах России

Аналогичная украинской ситуация наблюдается в аннексированном Крыму, а также Ростове и большинстве регионов России.

Пятница, 20 января, в симферопольских средних школах началась с поступления на электронную почту как минимум 20 учебных заведений сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. В связи с этим врио главы администрации города Максим Балахонов отменил занятия во всех школах крымской столицы.

Известно, что на электронную почту местных школ пришло письмо. Его текст не разглашается, но указывает, что в нем содержатся угрозы в адрес учеников и педагогов.

В четверг, 19 января, сообщения о минировании получили школы, детсады и колледжи большинства регионов России. Среди них — крупнейшие города Новосибирск и Екатеринбург. Силовики сообщили СМИ, что почти все эвакуированные учреждения находятся в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

В понедельник, 17 января, в 85 школ Ростова-на-Дону по электронной почте пришли такие же письма. Детей также эвакуировали, на месте работали сотрудники МЧС, Росгвардии и кинологи.

В минувший вторник, 11 января, аналогичная ситуация была в школах Севастополя. Там также уведомления о минировании не подтвердились.

В предыдущий раз волна лжеминирований прокатилась по России в 2019 году. Тогда сообщали о взрывчатке в школах, судах, вокзалах, аэропортах, больницах, торговых центрах. ФСБ сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых рассылались анонимные сообщения. Одним из кибертеррористов оказался так называемый вексовский минёр, личность которого удалось установить путем "Интернет—Розыска". Российские спецслужбы утверждали, что хакер сотрудничал с Силами специальных операций Украины.

Таким образом, мы видим, что волны минирований синхронно катятся и по Украине, и по России. Спецслужбы обоих стран обвиняют в диверсиях друг друга.

Однако, судя по той информации, что опубликовала СБУ про студента из Кривого Рога, возможно объяснение более банальное - звонят сами учащиеся. При этом, активно привлекая своих друзей и сверстников из разных стран.