В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) назвали сроки проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО в пятницу, 21 января.

По данным УЦОКО, тестирование по физике на дополнительной сессии пройдет 23 июня; по химии – 24 июня; по украинскому языку и украинскому языку и литературе – 30 июня; по математике 4 июля; по географии – 5 июля; по английскому языку – 6 июля;по истории Украины – 7 июля; по биологии – 8 июля; по немецкому языку – 11 июля; по французскому языку –12 июля; по испанскому языку – 13 июля.

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля.

Опубликован график проведения дополнительной сессии ВНО-2022. Источник: данные УЦОКО

Ранее "Страна" сообщала, что Украинский центр оценивания качества образования сообщил, сколько будет стоить пробное ВНО-2022.

Также мы писали, что после того, как украинские школьники массово не сдали ВНО по математике в 2021 году (треть не справились с заданиями), в Министерстве образования решили сделать этот предмет обязательным и расширить перечень специальностей, для которых математика станет обязательной для поступления.

Кроме того, мы информировали, что в 2022 году выпускники украинских школ должны будут сдать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и еще по одному предмету на выбор.