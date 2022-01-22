В Херсоне сотрудники правоохранительных органов вытащили пожилого мужчину из автомобиля, который съехал в замерзший магистральный канал.

Об этом сообщает в Facebook в субботу, 22 января, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня во время патрулирования территории Новотроицкой территориальной общины на автодороге вблизи с. Подовое полицейские группы быстрого реагирования местного отделения полиции Денис Димин и Александр Мартынюк увидели автомобиль, съехавший в Каховский магистральный канал. В транспортном средстве находился пожилой мужчина, который не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности. Полицейские вызвали скорую и сразу бросились на помощь. Денис открыл дверь автомобиля и с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе МВД добавили, что к спасению 82-летнего мужчины присоединились и неравнодушные местные жители, которые проезжали мимо и остановились, чтобы помочь правоохранителям. После этого инспекторы полиции вместе с помощниками смогли вытащить пожилого человека из воды на берег.

Полицейские спасли пенсионера из полузатопленного авто. Источник: Facebook/МВД Украины

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