В Луцке в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев 21-летняя девушка получила удар током во время приема ванны из-за мобильного телефона. Об этом сообщает "ВолыньPost".

По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном во время приема ванны. Поэтому ее ударило током. По информации журналистов, трагедия произошла на улице Воинов-афганцев.

"В 17:42 поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай. Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно", - рассказали журналисты.

Напомним, в городе Буча Киевской области, между путями на местном железнодорожном вокзале обнаружили 16-летнего парня, которого ударило током, когда он пытался перелезть через поезд.

Также "Страна" писала, что в Тернополе школьницу ударил током автомат с игрушками, в результате девочка оказалась в больнице.

Кроме того, мы сообщали, что в Одессе 18-летний парень хотел сделать селфи на крыше товарного вагона, но получил сильный удар током.