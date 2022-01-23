В Закарпатской области спасатели пять часов искали четверых заблудившихся лыжников, которые потерялись вечером 22 января.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в воскресенье, 23 января.

В ГСЧС рассказали, что 22 января в 20:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Пилипец, в районе горы Гемба, четверо туристов потеряли ориентиры на местности в условиях тумана.

Заблудившиеся мужчины 1985, 1986, 1990 и 1997 годов рождения приехали на Закарпатье из Львова, Сум и Днепра. На поиски людей немедленно отправились горные спасатели из с. Нижние Ворота и с. Пилипец.

"В 01:10 путем проведения поисково-спасательных работ нашли заблудившихся туристов в районе подножия горы Гемба. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Спасатели доставили лыжников в село Березники Хустского района, где их уже ждали друзья.

Заблудившихся лыжников искали пять часов. Источник: пресс-центр ГСЧС

Ранее "Страна" сообщала, что в Закарпатской области горные спасатели нашли двух туристов из Киева, пропавших в районе горы Гемба.

Также мы писали, что во Львовской области за сутки спасатели помогли пятерым травмированным туристам.