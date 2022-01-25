С 25 января начинают полноценное патрулирование "Фантомы" - новые машины Нацполиции, которые отслеживают нарушение правил на дорогах.

Они будут ездить по дорогам без опознавательных знаков полиции и засекать лихачей и других нарушителей с помощью специальной аппаратуры.

Такие патрули заработают уже в полноценном рабочем режиме, то есть нарушителей будут штрафовать. Пока в распоряжении патрульных есть всего четыре таких авто, но до конца года автопарк обещают расширить.

Разбирались подробнее, что нужно знать о "фантомных" патрулях водителям.

Что это за машины

Первые четыре "Фантома" закупили еще в 2020-м году. Их планировали выпустить на дороги в 2021-м. Также в полиции заявляли, что в 2021-м докупят еще 150 таких авто. Со временем планы по укомлектованию "фантомного" автопарка сильно сократились, а сроки старта проекта отодвинулись.

Полноценный запуск таких патрулей с 8 утра 25 января анонсировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он напомнил, что сейчас "Фантомы" - это автомобиль Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Выглядят они, как обычные машины, но внутри начинены спец аппаратурой, которая позволяет фиксировать нарушения ПДД.

Измерять скорость будут при помощи системам контроля скорости движущихся транспортных средств. Они могут работать, как при движении самого "Фантома", так и когда он стоит.

"Фатом" изнутри. Фото: Патрульная полиция Украины

Кроме превышения скорость патрульные автомобили будут фиксировать и другие нарушения, например, проезд на красный свет, пересечение сплошной. Но в отличие от автоматической фиксации с помощью спецсредств за этим будет следить экипаж патрульных, которые будут находиться в "Фантоме".

Пока в распоряжении патрульных есть четыре "фантомных" Skoda Kodiaq. Ранее их закупили в Министерстве инфраструктуры. Обошлись они бюджету почти по миллиону гривен каждая. То есть пока непонятно, когда они смогут отбить свою стоимость штрафами.

После появления первой информации в сети стали задаваться вопросом, почему выбрали такие недешевые модели, ведь машины аналогичного класса у других производителей - Hyundai, Kia, Renault, Nissan стоят гораздо дешевле. Не говоря о том, что можно было вообще купить автомобили классом попроще.

Сегодня в полиции сообщили, что в дальнейшем марки и модели таких авто не будут называть открыто, поскольку это противоречит идее незаметных патрулей и что до конца года запланирована покупка 30 таких автомобилей. Видимо, речь идет о том, что это будут уже не только Skoda Kodiaq.

Как будут фиксировать нарушения

Алгоритм автоматической фиксации превышения скорости "Фантомами" следующий:

После фиксации нарушения камеры считывают и распознают номерные знаки по базам данных.

Данные о нарушении отправляют в систему автоматической фиксации, которая обрабатывает их и автоматически формирует постановление об административном правонарушении.

К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или тот, кто имеет доверенность на вождение (как и в случае с обычными стационарными камерами).

При этом останавливать транспортное средство нарушителя не будут (хотя такая опция будет доступна полиции).

Большинство случаев превышения скорости будут фиксировать автоматически. То есть по факту владелец авто получит сообщение о штрафе, которое придет в "Дию", на почту или в смс. Его нужно будет оплатить или оспаривать через суд.

Также есть возможность остановки транспортного средства после нарушения. Этим будут заниматься сидящие в авто правоохранители. То есть одной автоматической фиксацией "Фантом" не ограничится.

Остановить могут за наиболее серьезные нарушения, которые могут привести к опасной ситуации на дорогах: проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной. Следить за этим будут патрульные. Зафиксировать такие случаи смогут с помощью двух камер впереди и сзади служебного автомобиля.

Патрульные смогут остановить водителя и привлечь его к ответственности. В сети уже появились вопросы, как другие авто сможет остановить машина без опознавательных знаков полиции. Но на фото видно, что на бампере и лобовом стекле вверху есть проблесковые маячки, которые будут включать.

Машина "Фантом". Фото: Патрульная полиция