Судья Дзержинского районного суда Кривого Рога 24 января огласил приговор по делу сожженной девочки Амины Менго, которую воспитывала пара супругов Кудрявцевых. За надругательство над телом девочки и ложные показания прокурор просил для Юрия и Татьяны Кудрявцевых 10 лет тюрьмы каждому, но суд дал девять лет тюрьмы.

Об этом сообщает сайт телеканала "Свои".

В июле 2017 года приемные родители Амины заявили в полицию об исчезновении шестилетней девочки, а позже ее сожженное тело обнаружили на дне водоема.

Юрий Кудрявцев признался, что вместе с супругой расчленил и сжег труп девочки, затем сложил останки в мусорный пакет, привязал к нему шлакоблок и утопил в водоеме в горняцком поселке МОПР. Позже супруги сообщили в полицию о пропаже девочки: якобы та вышла из машины, когда они были на железнодорожном вокзале. Несколько дней правоохранители и волонтеры разыскивали шестилетнюю Амину, затем останки обнаружили водолазы и передали на экспертизу.

Судебные разбирательства по делу длились более четырех лет. Все это время Кудрявцевы оставалась на свободе. 24 января суд огласил свой вердикт - 9 лет тюрьмы. Татьяну и Юрия признали виновными в преступлениях по части 3 статьи 297 (надругательство над телом погибшего) и части 2 статей 283 и 284 (дача заведомо ложных показаний) Уголовного кодекса Украины.

Двоих несовершеннолетних родных детей Кудрявцевых изъяли органы опеки. Бабушке Амины Менго Элле Менго присудили миллион гривен материальной компенсации.

Кудрявцевы помимо Амины воспитывали шестерых детей, четверо из которых - приемные. Среди них был и брат Амины Тимур, которого усыновила семья из Канады. Родную мать детей Илону Менго суд лишил родительских прав.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 июля 2017 года приемным родителям девочки предъявили подозрение.

А спустя два дня Юрия Кудрявцева взяли под стражу.