Закон о территориальной обороне (под названием "О национальном сопротивлении") вступил в силу с 1 января.

Но еще в конце декабря правительство приняло целый ряд уточняющих постановлений - о вооружении и методах комплектования таких сил.

То есть пошла уже предметная работа по созданию новых воинских формирований. О том, что конкретно делается, вчера после заседания СНБО рассказал министр обороны Алексей Резников.

А как это реально происходит на местах, и какую роль в создании новых "армий" играют региональные элиты - разбиралась "Страна".

Как идет формирование теробороны

Выступая вчера после заседания СНБО, Резников напомнил, что первым указом президента в 2022-м году стало назначение командующего сил территориальной обороны. Им стал десантник Юрий Галушкин (был главой ВДВ Украины в 2014-2015 годах).

"Хочу напомнить, что силы территориальной обороны - это вид Вооруженных сил Украины. Иногда люди путают, думают, что это какие-то добровольные народные дружины или какие-то местные добровольческие отряды. Это не так. Это Вооруженные силы Украины" - сказал Резников.

По его словам, сейчас происходит формирование первой волны сил теробороны. Резников рассказал, сколько людей будет служить в этих войсках, и как силы теробороны будут устроены.

"В соответствии с предписаниями этого закона, численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч. Из которых 10 тысяч - это силы территориальной обороны и 1 тысяча - силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления.

10 тысяч, которые непосредственно будут военнослужащими ВСУ, сегодня формируются. Сегодня сформировано командование сил территориальной бороны, четыре региональных управления, как и в ВСУ по другим видам командования, - восток, запад, юг, север.

И сегодня уже сформирована в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов и у нас будет еще 25 бригад (это примерно 100 тысяч человек - Ред.)", - рассказал министр.

По словам Резникова, в приграничных районах силы теробороны уже готовы к выполнению задач.

"На сегодняшний день все приграничные области, в которых находятся силы теробороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет обеспечивать и исполнять поставленные задачи", - заявил министр.

Следующий шаг - Минобороны начинает взаимодействие с органами местной власти.

"[Они] получили от меня, за моей подписью, письма, в которых изложены потребности. Сегодня и боеприпасами и оружием для разворачивания силы теробороны в режиме особого периода обеспечены. Идет подготовка мест для хранения оружия, хранения техники. Все это постепенно разворачивается и будет сделано".

К главам облгосадминистраций обратились для ускорения ремонтов помещений и подключения их к коммунальным сетям и электричеству. "Мы составляем сегодня договора аренды для помещений, в которых будут размещаться подразделения сил территориальной обороны", - рассказал Резников.

Но все вышесказанное касается кадровых частей ВСУ, которые будут служить в территориальной обороне. Далее министр пояснил, что такое добровольческие формирования и как они будут создаваться.

"Они будут разворачиваться по представлению командующего сил теробороны по решению главнокомандующего ВСУ в маленьких населенных пунктах, селах при необходимости. Наполнять их будут местные жители, у которых есть охотничье оружие, чтобы они в случае необходимости могли выполнять задачи по охране объектов критической инфраструктуры, если такие находятся на территории населенного пункта", - сказал Резников.

Он добавил, что сейчас с командованием сил теробороны обсуждают дополнительные финансовые потребности на эти цели. После этого возможно Минобороны обратится в Раду, чтобы внести изменения в госбюджет. То есть на данный момент денег на добробаты не хватает.

Но прозвучал важный момент - добровольческие формирования власти планируют создавать только в небольших населенных пунктах.

Резников не объяснил почему. Но можно предположить, что в городах побольше без добровольцев смогут обойтись - там будет и полиция, и Нацгвардия, и армия. Тогда как в небольших поселках или конгломератах деревень силовое присутствие властей очень ограниченное. И тогда эти функции сможет исполнять местное ополчение.

Вооружи себя сам

При этом нужно помнить, что закон не возбраняет создавать добровольческие отряды где угодно. На вооружение им позволили брать личное охотничье оружие - это постановил Кабмин еще в конце декабря.

То есть по сути вооружать себя эти отряды должны сами. Это интересно коррелируется с постоянными заявлениями Банковой о том, что 90% украинцев станут под ружье в случае войны. Как видим, ружей не хватает даже для добровольцев территориальной обороны - то есть тех, кто сам пойдет служить, без мобилизации.

В Минобороны говорят, что цель этих усилий в мирное время - обучить как можно большее количество украинцев для возможной войны. "Наша цель - подготовить как можно больше граждан, ведь массовая готовность общества к вооруженному отпору - это то, что может не пустить войну в наш дом", - заявлял командующий теробороной Юрий Галушкин 10 января.

При этом совершенно вразрез с успокоительными заявлениями Зеленского и Данилова, Галушкин тогда же пугал вторжением России: "В очередной раз Путин стянул к границам Украины войска, демонстрируя готовность к открытому вторжению. От такого давления легко впасть в панику, но Вооруженные Силы готовы дать отпор агрессору".

Говоря о развитии теробороны, министр Алексей Резников тоже заявил, что Кремль "демонстративно готовит эскалацию".

"Территориальная оборона - это способ предотвратить внешнюю агрессию. Враг будет знать, что у него нет преимуществ внезапного вторжения. Что в случае пересечения границы под ним будет гореть земля. Он не сможет пройти ни один мост, его встретят на каждом перекрестке. А за это время будут развернуты главные силы украинской армии. Потому он сто раз подумает", - объяснил вчера Резников смысл этих мероприятий.

Правда, со всей этой эпической картиной не вяжутся два факта.

Первый - озвученная самим же министром нынешняя численность нынешних кадровых сил теробороны в 11 тысяч, что для всей Украины мизер.

Второй - добровольцы, которых государство не вооружает вообще. В их ряды могут вступать только те, кто имеет зарегистрированное охотничье ружье.

По данным организации "Всеукраинский охотничий союз", таковых в стране 800 тысяч человек, из них активно практикуют охоту и покупают патроны - половина от этой цифры.

Какая их часть побежит записываться в тероборону - неизвестно, но очевидно, что не больше, чем доля жителей Украины, которые идут служить по контракту в ряды ВСУ.

Например, в 2020 году в армию пошли 34 тысячи контрактников. Вряд ли стоит ожидать каких-то существенно больших цифр при формировании добровольческих отрядов теробороны (а скорее всего они будут меньше).

В общем, чтобы "земля горела под ногами" и "стреляло каждое окно" всего этого крайне мало. Впрочем, власти, напомним, обещают, что доведут численность сил теробороны до 100-130 тысяч человек. Но как будет на самом деле - покажет время.

Но в целом надо понимать, что роль плохо вооруженных формирований против современных армий может быть весомой лишь в одном случае - очень высокой мотивированности больших масс людей. Как было в Афганистане.

Но там население воевало против армии США - страны максимально далекой от афганцев ментально и национально, да еще и после 20 лет оккупации.

По недавним украинским соцопросам, число людей готовых воевать с Россией в случае войны, составляет не более трети населения.

Причем в регионах, которые граничат с РФ, доля таких людей гораздо ниже данной цифры. А выше она там, куда российские войска не факт вообще что дойдут в случае "вторжения" - на западной Украине.

Данные опроса КМИС в декабре 2021 года

Кто "держит" тероборону в регионах?

Поэтому пока создается впечатление, что тему с теробороной форсируют не под угрозу войны с Россией - а под некие внутренние потребности правящих элит.

Во-первых, укрепления президентской вертикали власти. Которая по сути усиливает силовое присутствие в гражданском секторе (например, на случай антиправительственных выступлений) и может санкционировать создание добровольческих отрядов (по каждому такому формированию последнее слово за главкомом ВСУ, который подчиняется Зеленскому).

Во-вторых, что еще более важно, под укрепление позиций региональных элит. Как идет этот процесс - можно проследить по Киеву, Днепру и Одессе.

В Одессе формирование отдельного батальона городской теробороны пока еще на уровне обсуждений. Но возглавил процесс активно мэр города Геннадий Труханов. В прошлый четверг он провел совещание, на котором обсуждались вопросы базирования городского батальона ТРО, его финансирования и обеспечения.

Было предложено несколько объектов, но ни один не подошел по состоянию - там нет условий. Штатное формирование батальона тоже остается на бумаге - пока никаких реальных действий не предпринято.

Зато уже подыскали командира одесского городского батальона ТРО. Сейчас, по информации "Страны", на это место рассматривается кандидатура одного из руководителей одесской "Муниципальной стражи" Евгения Мирошниченко с позывным "Север".

Мирошниченко ранее служил в житомирской аэромобильной бригаде, ушел в отставку в звании подполковника ВСУ. В 2014 году принял командование второй ротой одесского отряда милиции особого назначения "Шторм", который активно участвовал в АТО.

"Муниципальная стража" подчиняется городским властям, то есть по сути мэру Труханову.

"Мирошниченко - человек, которому Труханов полностью доверяет", - говорит источник "Страны" в Одесской мэрии.

В Одесской области формированием отдельной бригады ТРо занимается полковник оперативного командования "Юг" Станислав Ярмола (то есть этим занимаются уже напрямую военные, подчиняющиеся Банковой).

Формирование бригады тоже пока идет лишь на бумаге. Планируется создание нескольких батальонов численностью по 300-400 человек. Дислоцироваться они будут во всей районах Одесской области.

В Днепре командование отдельным батальоном территориальной обороны 21 января принял Олег Ляденко, бизнесмен и волонтер из Кривого Рога, который служил в АТО разведчиком.

На интернет-ресурсах, где исследуется криминальный мир Украины, Олегу Ляденко приписывают неоднозначное прошлое и принадлежность к одной из криворожских ОПГ - "Яцыка".

Олег Ляденко

По данным источников "Страны", Ляденко связан с местным бизнесменом Александром Перовским, которого СМИ называют криминальным авторитетом "Нариком". Он в последнее время сблизился с Коломойским.

В сети, кстати, встречаются фотографии Ляденко рядом с Коломойским.

С другой стороны, Ляденко хорошо знаком с главкомом ВСУ Залужным. Тем не менее, очевидно, что в Днепре формирование теробороны отдали на откуп местным элитам, союзным Банковой.

А вот в Киеве другая ситуация - там наоборот мэр Виталий Кличко, оппонирующий Офису президента, пытается формировать отряды теробороны под своим чутким руководством. Чем вызывает открытую неприязнь со стороны военных и ОП.

На днях мэр Киева заявил, что собирает на 28 января заседание Ассоциации городов Украины - организации, куда входят другие градоначальники. Цель - обсудить "мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка".

За это Кличко уже раскритиковал секретарь СНБО Данилов. Он заявил вчера, что для этого есть армия, и каждый должен заниматься своим делом.

Но киевский градоначальник уже не первый раз двигает тему "защиты от агрессора". Накануне нового года он собрал совещание штаба теробороны, который курирует его зам Андрей Крищенко (бывший начальник столичной полиции, которого уволили после отставки Авакова).

То есть на данный момент территориальная обороны стала с одной стороны опцией, которую получают лояльные Банковой региональные элиты. С другой - темой, которую пытаются оседлать оппозиционные Офису мэры.

Неизвестно как проявит себя тероборона в случае начала большой войны с Россией, однако сейчас по факту можно говорить, что она усиливает тренд "ползучей федерализации" Украины - когда все больше рычагов влияния на ситуации переходит от центра к местным элитам через возможность для последних вполне легально, под крышей ВСУ, создавать силовые подразделения.