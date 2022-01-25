В Киеве водитель службы такси Bolt по имени Ахмет избил темнокожего пассажира за просьбу включить "Радио Майами".

Об этом сам пострадавший (с ником robe_mood) рассказал в Instagram-stories своего аккаунта.

По его словам, после просьбы включить определенную музыку, водитель резко остановился и высадил пассажиров. После этого ударил в голову пассажира. Тот очнулся спустя несколько минут, а водителя на месте уже не было.

Также пострадавших опубликовал фото с окровавленным лицом. На них видно, что темнокожего мужчина подбит левый глаз.

Вместе с тем, в службе такси мужчине заявили, что водителя уже уволили.

В профиле у пострадавшего указано, что он работает Ди-Джеем. В его инстаграме много студийных фото, на его страницу подписаны более трех тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, как в Николаеве водитель такси выстрелил в мужчину после конфликта.

Также сообщали, что под Черниговом ранее судимый за убийство таксист поругался с пассажиром. После чего он убил 41-летнего пассажира и спрятал тело в лесу.

Кроме того, писали, что в столице таксист изнасиловал в лесу пассажирку. Насильника задержали правоохранители, им оказался гражданин Азербайджана.