Домашнее молоко может исчезнуть с продуктовых рынков.

На днях Минэкономики выставило на общественное обсуждение проект приказа об утверждении гигиенических требований к мелкотоварному производству и обороту молока.

В пояснительной записке указано, что цель нововведений - повысить качество молочного сырья и адаптировать украинское законодательство к европейским нормам.

Напомним: в Европе львиная доля молока производится на крупных фермах и в фермерских хозяйствах, которые имеют специальное оборудование и выдерживают нормативы по качеству (жирность, бактериальная чистота и прочее). В Украине много молока по-прежнему производится в частных домохозйствах. Понятно, что доильных аппаратов и специальных холодильников там нет.

В итоге, якобы, страдает качество молочного сырья, и по этой причине наша молочка непроходная в ЕС.

Гонения на бабушек, которые продают молоко на рынках и сдают его на переработку, начались уже давно. Одно время хотели полностью запретить базарную торговлю молоком.

"Госпотребслужба усилила проверки. Но потом началась эпидемия, и рейды прекратились. Но наши обязательства перед ЕС никуда не делись", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Суть нового проекта проста - если хочешь торговать молоком, нужно придерживаться нормативов. В частности, покупать доильные аппараты (затраты на которые в Минэкономики оценивают в 14 тысяч гривен за штуку). А нет - можно держать корову только для обеспечения собственных потребностей, в продажу такое молоко не пойдет.

Понятно, что 14 тысяч гривен для среднестатистического жителя села - немалая сумма, поэтому не факт, что доильные аппараты станут массово покупать. Поэтому домашнее молоко может стать деликатесом.

"Что касается молока на переработку, то, скорее всего, вырастет импорт молочного сырья к нам из Европы. Уже сейчас идут поставки так называемых молочных полуфабрикатов, которые доводятся до готовности на наших заводах", - отмечает Пендзин.

Разбирались, что будет с домашним молоком, и почему селянам запрещают на нем зарабатывать.

Свой ветеринар и 14 тысяч на доильный аппарат

В новом проекте Минэкономики прописываются требования к производству и обороту молока.

В частности, производители должны вести обязательные записи о здоровье животного и хранить их не менее трех месяцев после сдачи сырья на заготовительный пункт. Сырое молоко должно быть получено только от идентифицированных коров, которым обеспечивается постоянный ветеринарный надзор. Те же антибиотики скоту можно колоть только с разрешения ветеринара и строго по показаниям.

Производители молока должны и сами постоянно следить за здоровьем коров. В частности, проводить исследования молока на скрытые формы воспаления вымени не реже одного раза в месяц.

Есть требования и к помещению, где доят коров. К примеру, там должны регулярно мыть полы и проводить дезинфекцию, оборудовать помещение можно лишь материалами, которые не накапливают грязь и влагу и легко очищаются. Понятно, что сельские сараи этим критериям вряд ли соответствуют.

Отдельное помещение должно быть и для хранения молока. Обязательное требование - наличие специального холодильного оборудования.

Также, если молоко идет на продажу, нужно использовать доильные аппараты.

По самому молоку нормы следующие - нельзя смешивать разные надои, нужно хранить при температуре не выше 8 градусов (при транспортировке - не выше 10 градусов).

Заготовительные пункты должны приостановить прием молока, если в нем обнаружатся следы ветеринарных препаратов.

В анализе регуляторного влияния нововведений в Минэкономики отметили, что, по состоянию на 2021 год в Украине насчитывается порядка 4 млн сельских домохозяйств, из которых 776 тысяч держат коров и больше 2 млн - коз. Мелкотоварные хозяйства обеспечивают 70% производства в Украине. Но на заводскую переработку идет только 23%. "47% молока остается вне контроля государства и создает "серую зону", что в свою очередь создает неконкурентные условия на рынке. К примеру, ветеринарные проверки проходят только порядка 40% коров, которые содержатся в частных домохозяйствах, а контроль качества - 16% молока. Можно предположить, что молоко «серой зоны» реализуется на агропродовольственных и стихийных рынках или неофициально поставляется через посредников на перерабатывающие мощности", - отмечают в Минэкономики.

Такая тенденция спровоцировала массовое закрытие специально оборудованных заготовительных пунктов. С 2018 года их количество уменьшилось на 44%, а в некоторых регионах еще больше (к примеру, в Винницкой и Черновицкой областях).

Те, что работают официально, дают такую статистику: в 2020 году из 708 тысяч тонн молока от частных хозяйств 83% - это молоко первого сорта (хотя Украина обязалась от него отказаться, конечный срок приема такого сырья - 1 января 2023 года), есть даже молоко второго сорта. А вот сырья сорта «экстра» селяне вообще не поставляли.

"Учитывая значительный объем молока первого сорта, можно прогнозировать риск дефицита молока как сырья и, как следствие, повышение цен на молочные продукты", - отмечается в анализе регуляторного влияния Минэкономики.

То есть, Минэкономики предлагает начать улучшать качество молока прямо сейчас.

Для этого хотят обязать селян, как миниамум, покупать доильное оборудование. В Минэкономики оценили затраты на один доильный аппарат в 14 тысяч гривен. Приобретать их придется больше чем 126,5 тысячам домохозяйств, которые держат до трех коров. То есть, общие затраты селян составят почти 1,8 млн гривен.

При этом в проекте ничего не сказано, к примеру, о льготных кредитах или компенсациях селянам, для которых 14 тысяч - немалые деньги.

Государство потратится на другое - проверки. В Минэкономики отметили, что обучение специалистов Госпотребслужбы по новым требованиям обойдется в 155,4 тысячи гривен. Но зато, если увеличится экспорт украинской молочки (ожидается рост на 15%), поставщики получат дополнительно около 430 млн долларов в год.

Как рассказал нам Игорь Присяжнюк, врач ветеринарной медицины и эксперт Ассоциации производителей молока по биобезопасности и качеству (участвовал в рабочей группе по подготовке проекта Минэкономики) собственно, никаких невыполнимых требований в проекте Минэкономики нет.

"Практически все нормы уже есть в разных законах и подзаконных актах. В новом документе их просто собрали в своего рода методичку для мелкотоварных производителей. Все мы хотим получать качественный продукт. А,если, к примеру, бабушка, у которой в хозяйстве три коровы, продаст на рынке 100 литров молока от больного животного, то может заразиться сразу 30 семей", - говорит Присяжнюк.

"Пустят коров под нож"

Как говорит Олег Пендзин, определенная логика в требованиях Минэкономики есть.

"Молоко, которое получают от частных домохозяйств, не отличается высоким качеством, особенно, по такому показателю как бактериальная чистота. Наши молокозаводы, которые уже внедрили европейские технологии, вообще не могут его использовать. В итоге импортируют молочное сырье из Польши, Чехии, Словакии. А сырье от бабушек пускают в лучшем случае на сухое молоко. Поэтому попытка прописать нормативы для молока понятна. Другой вопрос как новые требования будут воплощаться в жизнь. Где бабушки возьмут по 14 тысяч гривен на доильные аппараты, если им за газ платить нечем? А, если молоко нельзя будет продавать на базарах, за что эти самые бабушки будут жить? Ведь не секрет, что многие селяне сегодня выживают только за счет своего хозяйства, в том числе, продавая молоко", - говорит Пендзин.

По его словам, если требования к молочному сырью повысят, и молоко от частников станет непроходным для переработки, увеличится доля импорта. "Дефицита молока не будет. Мы живем в рынке, к нам тут же начнут поставлять еще больше полу- обработанного молочного сырья из Европы. Таким образом, будем пить европейское молоко и есть европейские сыры и йогурты. Другой вопрос, что будет с молочным поголовьем в частных хозяйствах. Один из вариантов - станут продавать на рынках, как и сейчас, к каждой бабушке проверяющего не приставят. Но, скорее всего, люди просто начнут вырезать коров. В итоге молочное стадо в Украине, которое и так из года в год уменьшается, станет еще меньше", - подытожил Пендзин.

Понятно, что если домашнее молоко пропадет с рынков, любители такой продукции будут вынуждены искать альтернативу, скажем, покупать молокопродукты с отметкой "эко ", а они, как правило, намного дороже.