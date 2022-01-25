Во Львовской области в съемной квартире без признаков жизни обнаружили молодых супругов - 23-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Они отравились угарным газом.

Об этом сообщает телеканал "ТСН" во вторник, 25 января.

По данным телеканала, пара сняла посуточно квартиру в городе Стрые Львовской области, а утром, когда должны были выселиться, хозяйка жилья застала их уже мертвыми.

Квартира расположена на втором этаже, пара сняла ее на день. Ключ должны были оставить владелице в оговоренном месте, но хозяйка его там не нашла. Поэтому открыла квартиру своим ключом и застала там безжизненных супругов.

Владелица квартиры по телефону рассказала, что пара снимала квартиру во второй раз, в квартире был конвектор и печка, но ею, по уверениям хозяйки, она просила не пользоваться, неоднократно подчеркивая это.

"Мне дочь сделала укол, я чуть дышу, ничего не могу говорить, мне очень плохо. Там никогда никто ту печку не включал, там было написано: печка не работает. Конвектор легонько себе грел дом, они у меня уже были", - рассказала по телефону женщина.

Вызванные на место происшествия работники газовой службы отключили газоснабжение в квартире. По их словам, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности, поскольку печка была обустроена с нарушениями.

"Был самовольно установлен газовый прибор - конвектор – подключен в дымоход кафельной печи, что строго запрещается. На печи был установлен шифер, что запрещено правилами безопасности систем газоснабжения", – рассказал начальник стрыйского отделения "Львовгаза" Александр Пастух.

Супруги проживали недалеко от Стрыя в одном из сел. У них остался годовалый ребенок.

Полиция открыла уголовное производство с пометкой "Несчастный случай".

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области трое детей, их отец и бабушка погибли после отравления угарным газом.

Также мы писали, что в Винницкой области четверо детей и двое взрослых погибли из-за отравления угарным газом.

Впоследствии, после трагедии под Винницей, в МОЗ объяснили украинцам, как избежать отравления угарным газом.