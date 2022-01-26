Государственный секретарь США Энтони Блинкена вечером 26 января начал брифинг, посвященный ответу США на предложения России о гарантиях безопасности. Этот ответ американцы передали в Москву сегодня.

Глава Госдепа заявил, что ответ США на предложения России в сфере безопасности отражает озвученные позиции и предложения по областям, в которых Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения (это ядерное оружие и учения в Европе). И что реакция США была "полностью скоординирована" с Украиной и европейскими союзниками.

По словам Блинкена, в ответе сказано о праве Украины выбирать себе союзников. То есть двери в НАТО Киеву отказались закрывать - по крайней мере, официально.

На уточняющий вопрос журналиста, содержится ли в ответе США прямой отказ России на ее требование о непринятии Украины в НАТО, Блинкен сказал, что не будет комментировать конкретных позиций в ответе Вашингтона. И добавил, что политика "открытых дверей НАТО" в целом не меняется.

То есть не исключено, что в ответе американцев об Украине могут быть самые разные формулировки. Особенно учитывая, что США настойчиво просят не публиковать свой ответ.

Блинкен сообщил, что ответ содержит "озабоченности Вашингтона и союзников действиями Москвы".

Кроме того, он предложил России продолжать переговоры и в ближайшие дни анонсировал встречу с Сергеем Лавровым. Он также заявил, что отдельные предложения к России поступят от НАТО.

Из других заявлений Блинкена можно отметить следующие: