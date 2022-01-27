Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко - Ред.), которая летом прошлого года выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве, на концерте юмористической программы "Дизель Шоу" спела строчки из украинской патриотической песни о воине УПА "Батько наш Бандера".

Соответствующее видео обнародовано на сайте "Дизель Шоу".

На концерте она исполнила три песни. Одной из них была уже вышеупомянутая "Батько наш Бандера".

"Батько наш - Бандера. Україна - мати. Ми за Україну будем воювати", - спела со сцены артистка, после того, как маленькая девочка Даша вручила ей цветы, а после обняла.

Зрители начали подпевать и поддерживать бурными овациями Верку Сердючку.

"Очень символично, что мне 30 лет. И нашей независимой Украине тоже 30 лет", - сказала артистка за кулисами шоу.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка и ее мама стали ведущими "Орла и решки". Съемки с популярным персонажем Андрея Данилко прошли в испанской Барселоне.

Также сообщали, что Верка Сердючка рассказала об увлечении прослушиваниями пленок Порошенко.

Кроме того рассказывали, что Верка Сердючка и и еще одна певица посетили неблагополучный район ради шоу.