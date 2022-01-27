Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ написал статью, в которой призвал Украину отказаться от планов вступления в НАТО и стать нейтральной страной - "Швейцарией Евразии".

Материал опубликовал американский адвокат Фирташа Ленни Девис на своей странице в Medium.

Фирташ пишет, что 8 лет назад, 21 мая 2014 года, опубликовал материал в "КиевПост" о том, что "Украина должна быть сильной, независимой и нейтральной".

"Мой вопрос сегодня таков: почему Украина должна выбирать какой быть: антироссийской с членством в НАТО или пророссийской и антинатовской? Почему мы не можем быть нейтральными — "Швейцария Евразии"? Это соответствовало бы историческому положению Украины, восходящему к средневековью, на торговом перекрестке между Европой и Азией", - пишет Фирташ.

Он отмечает, что народ Украины говорит на разных языках и исповедует разные религии, а этнических украинцев, которых в стране 2/3, больше на западе, чем на востоке. А 1/5 населения и вовсе - этнические русские, имеющие тесные связи с Россией.

"Хотя мы можем говорить на разных языках и иметь разные культурные традиции, все мы украинцы с общей исторической национальной идентичностью", - считает Фирташ.

При этом Украина - самая большая страна Европы по площади, и шестая - по населению.

"Нейтральная Украина не должна рассматриваться как угроза Америке, Европе или России. Позиция "если ты не с нами, ты против нас" не только неверна. В нынешних условиях это опасно", - пишет Фирташ.

Текст он подытожил цитатой Авраама Линкольна: "Поскольку наше дело новое, мы должны думать по-новому и действовать по-новому. Мы должны освободиться, и тогда мы спасем нашу страну".

Напомним, в июне прошлого года Фирташ попал под санкции СНБО. почему так произошло подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Фирташ отрицает выдвинутые против него обвинения СНБО.