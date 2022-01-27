Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что каждый украинец в среднем за год выпивает чуть больше 8,5 литров алкоголя. Этот показатель поставил Украину на 35 место в рейтинге из 39 стран Европы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Счетной палаты в четверг, 27 января.

Однако в Счетной палате усомнились в истинной правдивости подсчетов ВОЗ, поскольку реальная статистика могла бы оказаться гораздо хуже, если бы была возможность подсчитать потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.

"Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. По их оценкам, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида спиртных напитков", - рассказали эксперты.

Кроме того, заметную погрешность в данные вносит тот факт, что украинским законодательством до сих пор не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.

Также все еще высоки риски продажи алкоголя несовершеннолетним, поскольку зачастую продавцы специализированных отделов не могут определить возраст покупателя.

Эксперты подсчитали, сколько алкоголя за год употребляют украинцы. Источник: Facebook/Счетная палата

Ранее "Страна" сообщала, что ученые выяснили, на сколько лет алкоголь может сократить жизнь пьющего человека.

Также мы писали, что украинский Минздрав опубликовал советы, как изменить свой образ жизни и уменьшить потребление спиртного.