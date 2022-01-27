В Уганде погиб турист, приехавший на сафари из Саудовской Аравии. Мужчину затоптал слон.

Об этом сообщает издание The Guardian в четверг, 27 января, со ссылкой на заявление администрации национального парка Мерчисон Фолз.

В администрации национального парка проинформировали, что саудовский турист, которого звали Айман Саид Ильшахани, путешествовал с друзьями в автомобиле. Во время сафари они остановились у дороги, и Ильшахани вышел из машины. Увидев слона, он подошел поближе, после чего животное атаковало туриста. Он погиб на месте.

В Мерчисон Фолз пообещали расследовать инцидент и пересмотреть меры безопасности, "чтобы подобное больше не повторилось".

Напомним, что в Бангладеш стадо диких слонов растоптало лагерь беженцев, в результате чего погибла мать с детьми.

Ранее мы писали, что власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля 2021 года эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в Татарстане произошло ЧП во время циркового представления со слонами. В какой-то момент одно из животных напало на своего "напарника". В результате происшествия никто не пострадал, однако среди зрителей началась паника, во время стычки животные упали за арену.