В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о важности правильного приема антибиотиков в случае их назначения врачом.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 27 января, ЦОЗ при Минздраве Украины.

"Каждый раз, когда вы принимаете антибиотики правильно, плачет бактерия. Потому что она упускает свой шанс стать супербактерией", - рассказали в ЦОЗ.

Супербактерии – это бактерии, ставшие устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков, которые есть у человечества в арсенале.

"Например, такой бактерией можно назвать метициллин-резистентный стафилококк (МРЗС). Часто люди инфицируются бактерией в больницах. Эта супербактерия живет на коже 1 из 30 человек. Это не значит, что вы сразу заболеете, если она есть, например, на вашей коже. Но если бактерия попадет в ваш организм, есть риск получить тяжелую пневмонию или сепсис, которую трудно будет вылечить антибиотиками. Чем чаще мы будем пренебрегать правилами приема антибиотиков, тем больше будет появляться антибиотикорезистентных бактерий", - пояснили в ЦОЗ.

Кроме того, в ведомстве дали рекомендации, которые помогут замедлить антибиотикорезистентность и не допустить медицинской катастрофы в будущем:

Не принимайте антибиотики самостоятельно. Только по назначению врача.

Не прерывайте курс лечения раньше только потому, что вам стало лучше. Строго соблюдайте рекомендации врача.

COVID-19 – это вирусное заболевание. В большинстве случаев для лечения коронавирусных болезней антибиотики не нужны.

Ранее мы писали, что в МОЗ объяснили украинцам, почему нельзя лечить антибиотиками все заболевания.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали украинцам о работающих способах профилактики вирусных заболеваний.