На фоне военной истерии вокруг раздуваемой на Западе темы "вторжения Путина" из Украины пошла новая волна миграции.

Одна из элитных киевских школ, например, даже переходит на дистанционку в связи с тем, что многие ученики вместе с семьями (а среди них немало дипломатов), а также преподаватели из-за угрозы войны уезжают за границу.

Среди выезжающих много тех, кто работает дистанционно, айтишников и других. Но и с обычных работ некоторые увольняются и пакуют чемоданы.

География выездов широкая - от Польши до Испании и Турции, то есть в основном туда, где проще легализоваться. Часть выезжающих продают недвижимость в Украине и приобретают за границей или снимают квартиру, ищут работу и перевозят семьи.

Помимо общей напряженности еще одним фактором массового выезда украинцев называют налоговое наступление властей на ФОП (предпринимателей) и повышение для них налогов.

Узнавали, куда бегут украинцы от угрозы войны и что их ждет за рубежом.

"Переезжают семьями, как никогда"

Эксперты по миграции говорят: Польша, Португалия и Испания - прямой приоритет для тех, кто самостоятельно переезжает.

"Я шестой год живу в Польше. Мое агентство занимается помощью иностранцам в старте бизнеса, легальном его ведении, легализации жизни, плюс все истекающие - недвижимость (для жизни/инвестиций, дети в школу, а давайте еще родителей заберём итд. Могу твёрдо сказать, что такого запроса по инвестированию в недвижимость и переезду всей семьей от сограждан еще не было", - написала директор польского агентства по трудоустройству Янина Дрозд в комментариях под постом в Facebook киевской предпринимательницы Юлии Савостиной.

Специалисты по трудоустройству за рубежом подтверждают: спрос на работу в Польшу значительно вырос с начала года.

"У нас примерно на треть больше заявок, чем раньше. Это сотни человек, которые готовы работать на стройках, складах, разнорабочими, официантами, уборщицами. Зарплаты на наши деньги - около 25 тысяч гривен", - рассказал нам представитель агенства по найму заробитчан на Западной Украине Игорь Слесаренко.

Рост миграции в Польшу, считает он, связан не только с угрозой войны, но и с упрощением трудоустройства.

"По новым правилам, которые действуют в Польше с января, украинцы смогут работать не шесть месяцев, как это было раньше, а 2 года без разрешения на работу, на основании декларации о поручении работы", - говорит Слесаренко.

В этом году поляки и без "вторжения Путина в Украину" ждут массового наплыва заробитчан на поля, с конца мая - начала июня стартует активный сезон сбора урожая.

"Вакансий для украинцев в Польше столько же, как и в прошлом году. Работники нужны на предприятиях пищевой продукции - рыбзаводах, мясокомбинатах, производстве замороженных продуктов. А также в логистике и на складах. Больше вакансий на заводах электроники и в автопромышленности. Некоторые предприятия уже начинают готовиться к летнему сезону и к нам поступают заявки на рабочие руки от предприятий, где производят мороженое", - говорит "Стране" Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Сами заробитчане рассказывают, что в Польше действительно легче всего найти работу, правда, есть нюансы. И связаны они в основном с низкими по европейским меркам заработками, которые предлагаются украинцам.

"Побывала на двух работах - и везде ситуация одинаковая. Платят мало (3 тысячи злотых, на наши деньги - 23 тысячи гривен), а пахать нужно день в день, и по 12 часов, чтобы что-то ощутить по деньгам. Польша не та страна, в которой можно именно заработать, здесь просто можно работать за неимением работы в Украине. Но теперь выбирать особо не приходится - надо уезжать, пока война не началась. И ребенка можно в сад-школу устроить", - рассказала нам украинка Виктория Компаниец.

"Сейчас много не заработаешь, обещают работу и в выходные, и по 12 часов, а по факту только 8. При этом цены в Польше растут, все заработанное проедается", - говорит нам украинка Анна Яковенко, которая в январе уехала в Польшу.

"Визы в Германию выдают за час вместо пяти дней"

Другое направление для выезда - Германия. Прежде всего туда едут высококвалифицированные профессионалы (айтишники, медики, ученые), которые могут рассчитывать на получение в Германии "голубой карты" (вид на жительство для специалистов). Но и простой народ всеми правдами и неправдами старается уехать в самую богатую страну ЕС.

"Релокейт IT. Такого спроса на Германию - страну с высокими налогами - не было с 2015 года. Для тех, кого перевозят в Германию, визы в Киеве на прошлой неделе согласовывали за час при обычных 3-5 рабочих днях. В Германии уже несколько лет тотально не хватает 100+ тыс. сотрудников. Способствует не посольство напрямую, а сами заинтересованные компании. Релокационный пакет включает в себя консультантов, которые с первого раза правильно делают все документы, у посольства нет причин задерживать визы. Но вот эти две недели в январе все еще оперативнее", - отмечает специалист по развитию бизнеса Оксана Босовых в комментариях под постом Савостиной.

Германия, где за ту же работу, что в Польше, платят вдвое-втрое больше (в среднем в переводе на гривны 40-60 тысяч), долгое время оставалась закрытой из-за сложностей с официальным трудоустройством.

Но последний год через госагентство занятости можно на три месяца поехать в Германию и официально работать на сельхозработах. Однако речь идет только о временном трудоустройстве исключительно в "полях".



Для временного трудоустройства нужно зарегистрироваться на специальном портале трудового мигранта. Соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая, возрастной диапазон широкий - от 18 до 60 лет. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну. Желательно знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне (хотя все зависит от работодателя). Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны.

Работа по пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата - 9,5 евро в час (300 грн), из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание. Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.

В Германии, помимо сезонных работ, украинцы устраиваются в сфере обслуживания: официанты, уборка номеров, помощь на кухне. Зарплата официантов и продавцов - 1,2-1,8 тысяч евро (42-62 тысяч гривен).

"В Германии нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Реально заработать на наши деньги около 50 тысяч гривен. В ряде случае даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы, но в основном нелегально. Кто-то едет по поддельным польским документам, кто-то — по румынским и венгерским паспортам. Некоторые едут в Германию по схеме якобы работы на польскую компанию, на деле же устраиваются нелегально. В этом году такая тенденция сохранится", - говорит нам эксперт по миграции Инна Мыць.

С началом полевых работ будут массово набирать на сбор и сортировку спаржи весной, летом - на сбор ягод и фруктов.

Также в Германии есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей, средняя зарплата - от 1,5 тысяч евро.

Тем временем посредники активно нанимают людей в Германию по польским рабочим визам, которые получить проще (то есть нелегально). Например, на фермы для ухода за скотом.

Обещают зарплату в 1,6 тысяч евро чистыми, из которых высчитывают 150 евро за проживание.

"На руки после расходов за жилье и еду остаются, может, тысяча евро. И это работы до первой облавы полиции, а потом - депорт. Это рабство. Работа на полях у немцев очень тяжелая. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов - в апреле-июне. Поляки "гоняют", а у немцев вообще каторга. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа — с 5 утра и часто до захода солнца", - рассказывает "Стране" львовянка Галина Маруняк, которая работала на сборе урожая в Польше и Германии.

В соцсетях украинцы активно интересуются, как попасть на работу в Германию по польским визам.

"Хочется устроиться на более долгий срок, а не на три месяца, как на сборе урожая. И на стройку, где я спец-каменщик, а не в поле", - признается нам Александр Барбил из Франковска, который сейчас трудится на заводе в Польше и ищет работу в Германии.

Но пока Германия планирует упрощенную схему трудоустройства только для сезонных работ, остальным попасть туда сложно.

"Чтобы получить немецкую рабочую визу, нужен немецкий контракт от работодателя, немецкий язык уровень B2 и тогда в посольство за визой, собеседование на немецком языке. И то не вариант, что дадут визу. Разве что подается хороший специалист с высшим образованием. А по польской визе ехать в Германию - незаконно", - говорит нам специалист по миграции Леонид Мавров.

"Теперь я турок - не казак"

Часть украинцев выезжает в Южную Европу, где со временем проще получить вид на жительство, чем, например, в Германии.

Франковчанин Владимир Рыбак - автомеханик, у него своя мастерская-гараж, его жена Ирина - юрист, у пары трехлетняя дочь. И они с Нового года "на чемоданах" - в начале февраля уезжают в Испанию.

"Гараж продал, квартиру пока решили сдавать. Знакомый пообещал устроить под Мадридом на стройку, вроде обещают платить 2 тысячи евро. Жена готова работать на любой работе - убирать, ухаживать, готовить. В Испании есть закон, что если кто-нибудь пропишет и проживете более трех лет без нарушений, можно получить документы. Надо платить хозяину за прописку, на это соглашаются украинцы, имеющие здесь свое жилье. Словом, на месте разберёмся. А сидеть и ждать, когда война начнётся, не хотим. Да и без этого достала нестабильность и беспросветность. Думали в Польшу уехать, но в Испании климат лучше, и зарплаты выше", - делится со "Страной" Рыбак.

Некоторые выбирают экзотические направления.

"Я даже Мексику рассматриваю, только, чтобы подальше", - признается в Facebook киевлянка Анна Юрьевская.

Некоторые уезжают в Турцию - там тоже несложно поселиться легально, если купил или даже снимаешь квартиру (дают туристический "икамет", так называется местный ВНЖ).

Как пишут турецкие СМИ, украинцы стали чаще покупать недвижимость в турецких городах, в частности, в Анталии и в Стамбуле. Многие делают это с целью переезда в Турцию.

По данным института статистики Турции, спрос на квартиры и дома в турецких городах среди украинцев вырос примерно вдвое, и больше всего сделок пришлось на ноябрь и декабрь, когда резко упала турецкая лира. В месяц, по официальным данным, совершается около сотни сделок по покупке украинцами жилья в Турции.

В соцсетях уже шутят по этому поводу словами героя Карася из "Запорожца за Дунаем" - "Теперь я турок - не казак".

Впрочем, говорить о популярности турецкого направления для выезда не приходится.

"После недавнего обвала лиры для украинцев в Турции стало выгодно жить, хоть тут и сильно подняли цены, но все равно дешевле, чем в Украине. Цены на квартиры тоже выросли в лирах, в долларах остались прежними. И стоит жилье в Анталии примерно как во Львове, а в Стамбуле - как в Киеве. Позволить себе переехать в Турцию могут те, кто работает дистанционно. А на месте найти работу можно разве что зазывалами в отелях и магазинах, или няньками и уборщицами в богатых семьях. В Турции сейчас сильный кризис, зарплаты небольшие из-за обвала лиры, безработица. Нужно учитывать также, что это мусульманская страна с совсем другой культурой, тут много своих проблем. У них процветает внутренний терроризм, идет многолетний конфликт с курдами плюс авторитарный режим Эрдогана. Иметь здесь летний домик неплохо, но стоит ли уезжать навсегда - вопрос спорный", - рассказал нам украинский предприниматель Сергей Кравченко, который проводит часть времени в Турции.

Вместе с тем есть и такие, кто, наоборот, возвращается, не веря во "вторжение" и разочаровавшись в жизни за рубежом.

"Я прожила 18 лет в Испании, работала в химчистке последнее время. Работ нет для самих испанцев, все дорожает, а зарплат не поднимают. За копейки приходится вкалывать, тысячи евро в месяц не хватает. А снять квартиру дешевле 400 евро в месяц, нереально. Плюс коммуналка, еда. Решила вернуться в Украину, через месяц буду дома. Мне здесь лучше. В войну не верю, это все нагнетание. А если и начнется, то всем несдобровать, всему миру, и бежать будет некуда. А в Испании (да и в других странах ЕС) из-за ковида работу трудно найти, без документов, нелегалов, тем более не хотят брать. Когда-то подъезды или офисы можно было нелегалам мыть. Теперь могут проверить документы на работу во время уборки. Потому что хозяина оштрафуют", - рассказала нам Зоряна Гнат, уроженка Львова.