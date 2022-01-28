В детском саду "Джерельце" в селе Бармаки Ровенской области воспитательница, а по совместительству еще и директор этого дошкольного заведения, в период с 16 до 17 часов дня выпила две бутылки коньяка и "отключилась" на час. Пока руководитель отдыхала, дети находились без присмотра в игровой комнате и, как заявили сами, после сна ничего не ели.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал "Rivne_1283".

В сопроводительном к видео тексте очевидцы написали, что в "отключке" воспитательница находилась в период с 16 до 17 часов дня. Кроме того, на момент прибытия родителей в заведении не было ни одного работника, кроме пьяного директора. Дети находились без присмотра в игровой комнате, жаловались, что ничего не ели после сна.

Также сообщаются, что на кухне детского садика был беспорядок и немытая посуда. родители вызвали старосту села и бригаду скорой помощи.

"Сотрудники местной бригады скорой помощи спросили у воспитательницы "что она употребляла?". На что воспитательница ответила "Две бутылки коньяка". После этого работники бригады скорой помощи промыли желудок и сделали укол", - написали очевидцы.

По словам родителей, бригада диагностировала "пищевое отравление".

"Руководство разводит руками и ссылается на отсутствие улик. Родители в отчаянии", - резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье в детском саду №90 одному из малышей запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт. Другие родителями затравили женщину и удалили ее из чата "родительского комитета" в соцсети.

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