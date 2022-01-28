Сегодня Владимир Зеленский собрал пресс-конференцию с крупными западными СМИ - в основном, американским и британским.

Целью было, видимо, на весь мир заявить, что "вторжения России" ждать не нужно - и сбить таким образом волну международной паники вокруг Украины.

Эта волна уже утопила гривну до 29 за доллар, что, похоже, не предел. Тем более, что официальные лица на в США, а также крупные западные медиа продолжают нагнетать ситуацию.

Но если намерения успокоить и были, то на самой пресс-конференции что-то пошло не так. Зеленский вошел в раж и начал говорить совсем обратные вещи - что Россия собрала у границ Украины большую группировку, которая создает угрозы и "большие риски". И стал требовать ввести за это санкции не "после вторжения", а превентивно.

То есть это даже круче, чем то, что в последнее время говорят и американцы с англичанами. Одновременно Зеленский, явно себе противореча, заявлял что паниковать не нужно. Но не потому, что угрозы нападения нет. А в силу того, что это "положит" украинскую экономику.

Все это резко противоречит еще и более ранним заявлениям самого Зе и его чиновников - о том, что войск РФ не больше, чем раньше, да и в ударную позицию они не построены и пока прямой угрозы не представляют.

Почему такая смена риторики?

Во-первых, такой подход соответствовал списку требований Зеленского к Западу, которые озвучивались практически в каждом ответе: возьмите нас в НАТО, дайте денег и оружие, но перестаньте раздувать панику, которая кладет на лопатки нашу экономику.

Во-вторых, прямо сказать, что угрозы полномасштабной войны с Россией сейчас нет, Зеленский элементарно побоялся (хотя это больше всего соответствует истине на данный момент).

Для начала, это противоречит всей риторике украинской власти за последние восемь лет. А сегодня - и официальным нарративам Белого дома. Против них еще может высказываться мало кому интересный за границей секретарь СНБО Данилов. Но Зеленский идти столь явно вразрез с линией США позволить себе не в состоянии.

Поэтому в итоге президент Украины оказался на растяжке: с одной стороны он пытался убеждать, что для паники оснований нет, с другой - не решался прямо назвать ложью заявления стран Запада и западных СМИ о том, что Россия может напасть. Но тут же критиковал их, что они эту тему вообще поднимает.

Так, Зеленский упрекнул западных партнеров в том, что в последнее время они отходят от дипломатического тона, заявляя буквально "завтра будет война".

"Создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так", — сказал Зеленский.

И тут же пояснил почему он так считает - потому что идет большой экономический ущерб.

"Нам нужно единство нашего народа, народ должен быть уверен в своей армии, в своем президенте, он должен доверять своей власти и своим спецслужбам. Мы благодарны любой поддержке, но разная информация из разных источников не может запутывать наше государство, потому что начинается экономическая паника. Приведу пример, сколько нам это стоит. После начала паники 12,5 млрд вывели денег из Украины", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, из-за иногда "невзвешенной информационной политики" Запада государство вынуждено из госрезервов стабилизировать национальную валюту.

Кроме того, он осудил эвакуацию дипломатов из посольств США, Британии, Австралии и Канады. И заявил, что "Украина не Титаник". Но тут же сам себя перечеркнул заявлением, что Белый дом не ошибается по поводу "российской угрозы" на границах Украины.

"Я не считаю, что Белый дом ошибается в анализе (ситуации с "вторжением" - Ред.). Я считаю, что он - часть информационной ситуации, которая случилась у наших границ. И учитывая, что они понимают риски, они постоянно ее поддерживают и делают максимально острой. По моему мнению, это ошибка. Это сигналы, из-за которых реагирует мир. Второе - это ситуация с дипломатами, о которых мы говорили. Я считаю, что это неправильные чрезмерные шаги, которые нам не помогают", - заявил Зеленский.

В общем, получается винегрет: американцы не ошибаются, вторжение будет, но эвакуировать дипломатов неправильно и говорить о вторжении тоже неправильно, потому что из-за этого Украина теряет деньги.

Зеленскому также задали вопрос по поводу Порошенко и уголовного дела против него (один из немногих вопросов, который не касался прямо "военной ситуации"), но по нему президент перевел разговор на свою самую любимую тему - если и может состояться "вторжение", то только в случае если его попытаются свергнуть.

По словам Зеленского, "те или иные действия со стороны соседней страны" могут иметь место, если ситуация в Украине откатится на уровень 2014 года - то есть начнутся массовые беспорядки.

Далее президент намекнул на Порошенко, что он и может быть тем самым смутьяном, который готовит почву для "вторжения Путина": "нет какого-то человека в стране, он уехал отдыхать - спокойствие. Вернулся человек - неспокойствие или заблокировали парламент".

Что касается России, то в отношении нее шли противоречивые месседжи.

Если излагать коротко - президент предложил российскому коллеге не войска у границ накапливать, а встретиться и провести переговоры.

Но если прочитать, как это конкретно было сформулировано, то здесь мы найдем всё: и уверенность во "вторжении", и обиды на Путина, а также главу МИД РФ Лаврова, "тыканье" российским руководителям, обвинение их в "мазохизме".

"Мне кажется, что если Россия сегодня коммуницирует, за Минские переговоры и не собирается нападать, то как минимум может показать шаги, которые могут это демонстрировать. А зачем так много военных и учений? Зачем им учения, они же говорят, что все умеют? Большое скопление войск - это большие риски, даже есть ты не собираешься... Зачем ты это делаешь, что это за мазохизм? Живут обычные люди, пожилые люди? Зачем это? Чтобы положить экономику нашей страны? 40 миллионов - это большая страна. Растут поколения, которые этого не забудут. Мне кажется, что глава МИД РФ недавно говорил, что если президент Украины хочет говорить, то пусть приезжает в Москву, Сочи и Петербург. Но говорить о Донбассе не будем. Зачем приглашать так человека, когда он не приедет? Ты же взрослый человек, зачем ты это говорить? Значит, тебе все равно, что погиб человек. Это цинизм хай левел. Как ты мне такое предлагаешь? А я хочу встречаться! Мне все равно. Но зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Давайте в Одессе, покупаемся в море. Я - за серьезный диалог. Я - за обмен. Вам какая разница? Вы получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? Я считаю, что это неправильная и позиция. Жизнь проходит и министр у них уже не такой молодой. Жизнь проходит, надо договариваться", - выдал Зеленский возмущенный монолог.

В итоге эта пресс-конференция ни одной точки над i не поставила. И каких-то сформированных позиций власти по тем проблемам, которые сейчас обсуждает весь мир, не выдвинула.

Также ничего конкретного Зеленский не сказал по ключевой проблеме - как он собирается урегулировать ситуацию на Донбассе и будет ли продвижение по Минским соглашениям. Он лишь сказал, что будет продолжен диалог в Нормандском формате, но согласится ли украинская власть выполнять Минск-2 (до сих пор она заявляла, что не будет этого делать) так и не сказал. Хотя, как уже писала "Страна", по одной из версий раздувание паники вокруг темы "вот вот Путин" нападет является формой давления Запада на Зеленского, чтоб тот пошел на выполнение Минских соглашений.

Западные журналисты послушали сбивчивые и противоречивые объяснения первого лица страны, на которую, по их мнению, вот-вот должны напасть. И, видимо, после этой пресс-конференции они начнут писать о скором "вторжении Путина" еще интенсивнее.