В селе Старуня Богородчанской поселковой общины Ивано-Франковской области местные жители начали жаловаться на полуторагодовалого льва Рому, который убегает из дома хозяина и гуляет по улицам, вызывая тревогу у людей.

Об этом стало известно из выпуска ежедневной программы новостей "ТСН".

Журналист рассказывает, что Рому хозяин выкупил в Киевской области еще котёнком, чтобы спасти от гибели, забрал себе и поселил на старом складе и время от времени выгуливает его. Когда лев был меленьким, люди молчали, однако хищник начал убегать от хозяина. Зверя видели на поле, на заправке возле деревенского кафе. Кроме того, льва на улице крестьяне рискуют каждый день. Однажды его даже видели без намордника, на обычном поводке для собак.

"Вчера лев был под баром. Кто куда там снова убегал. Люди, идя из церкви, друг другу говорили: закройтесь в доме, они ищут льва", – рассказывает местная жительница Старуня Надежда Стрембицкая.

Ее односельчанка Анна Оглобьяк добавляет, что "он (хозяин дикого животного - Ред.) водит льва на поводке, как собаку, и лев себе ходит при нем".

Крестьяне боятся, что однажды владелец не удержит 160-килограммовое животное и лев побежит по селу. Местные даже обращались в полицию, однако по приезду комиссии - лев уже закрыт дома, а его владелец уверяет, что Рома не убегал, это клевета. Однако мужчина учитывает того факта, что он сам выкладывает в социальные сети фотографии прогулок с диким животным по улицам Старуня.

"Как идем гулять, я открываю багажник – и он заскакивает. В салон на переднее сиденье он не полезет", – говорит владелец льва Андрей Сидорук.

Хозяин Ромы вспоминает, в каком состоянии был его питомец, когда они с ним только познакомились:

"Вы не видели, в каких условиях он был. Он не становился на задние ноги, зуба у него не было, видно, что палкой били – во главе шрам", – рассказывает Сидорук.

Льва мужчина откормил и вылечил, хочет построить для него огромный вольер. Разрешение на содержание владелец обещает оформить, когда будет готов вольер. То, что условия содержания хищника неподходящие и есть опасность для соседей, мужчина отрицает. Он уверен, что лев ни на кого не нападет.

"Он послушен, он понимает, что нельзя. У него не пропал страх, что над ним издевались. Сейчас берешь палку – и он прячется куда может", - добавил Сидорук.

Однако директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий считает, что "может пострадать и взрослый мужчина, и сам владелец. Он ласков, но это хищник и в голову к нему не залезешь".

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