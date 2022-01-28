За несколько часов до приезда Байдена на газопровод в Питтсбурге рухнул мост. Фото
Один из мостов, расположенных на востоке американского города Питтсбург (штат Пенсильвания), рухнул на газопровод. Происшествие случилось за несколько часов до приезда в город президента США Джо Байдена.
Об этом 28 января сообщил Твиттер городской службы общественной безопасности.
" Пожалуйста, избегайте посещения районов Брэддок и Форбес, где произошло обрушение моста", - сказано в твите.
Со временем служба стала публиковать обновления информации. Оказалось, что при обрушении конструкции был поврежден газопровод, и вокруг распространился сильный запах природного газа.
Также местные спасатели выяснили, что во время обрушения на мосту находились несколько автомобилей и автобус. Сначала о пострадавших ничего не было известно. Затем служба рассказала, что при обрушении были травмированы десять человек. Трое из них доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
Сейчас спасатели проверяют, не находятся ли люди под рухнувшим полотном моста.
В 2018 году "Страна" рассказывала о страшной катастрофе в итальянской Генуе, где обрушился автомобильный мост. Из-за инцидента погибли десятки людей.
Также мы писали об обрушении в 2020 году моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища.