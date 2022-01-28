Один из мостов, расположенных на востоке американского города Питтсбург (штат Пенсильвания), рухнул на газопровод. Происшествие случилось за несколько часов до приезда в город президента США Джо Байдена.

Об этом 28 января сообщил Твиттер городской службы общественной безопасности.

" Пожалуйста, избегайте посещения районов Брэддок и Форбес, где произошло обрушение моста", - сказано в твите.

Со временем служба стала публиковать обновления информации. Оказалось, что при обрушении конструкции был поврежден газопровод, и вокруг распространился сильный запах природного газа.

Также местные спасатели выяснили, что во время обрушения на мосту находились несколько автомобилей и автобус. Сначала о пострадавших ничего не было известно. Затем служба рассказала, что при обрушении были травмированы десять человек. Трое из них доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Сейчас спасатели проверяют, не находятся ли люди под рухнувшим полотном моста.

В 2018 году "Страна" рассказывала о страшной катастрофе в итальянской Генуе, где обрушился автомобильный мост. Из-за инцидента погибли десятки людей.

Также мы писали об обрушении в 2020 году моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища.