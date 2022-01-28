Власти Малайзии запретят продажу табака и других сигаретных изделий всем гражданам, которые родились после 2005 года.

Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на заявление главы Минздрава Малайзии Хайри Джамалуддина в пятницу, 28 января.

Министр здравоохранения Малайзии надеется, что закон примут в этом году. Постановление может оказать значительное влияние на борьбу с неинфекционными заболеваниями. По данным Минздрава Малайзии, в среднем за год свыше 27 тысяч граждан умирают от последствий курения, а в минувшем году этот показатель составил 31 тысячу случаев.

В этом вопросе Малайзия берет пример с политики Новой Зеландии, запрещающей продажу сигарет будущим поколениям. К 2027 году запрет на продажу сигарет распространится на граждан, родившихся после 2013 года.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения заявила о вреде электронных сигарет и потребовала ограничить их распространение.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретили продажу ментоловых сигарет, почти всех вэйпов и множества "айкосов".

Также мы писали, что Комитет Верховной Рады рекомендовал запретить рекламу электронных сигарет в Украине.