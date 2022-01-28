В Чехии продолжается следствие по делу о взрывах в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, что на востоке страны. Сейчас в причастности к ним заподозрили бывшего российского военнослужащего Николая Шапошникова.

Об этом сообщает Чешское радио.

По данным источников радио в полиции и Службе безопасности и информации Чехии, Шапошников проживает в Греции, у него есть чешский паспорт. В Чехии считают, что Шапошников тесно сотрудничал с арендовавшей склады коммерческой компаний Imex Group.

Следователи подозревают также, что Шапошников мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб. По версии следствия, Шапошников также неоднократно встречался с их начальником, генералом Андреем Аверьяновым.

"За несколько дней до взрыва во Врбетице Шапошников выехал в Португалию. Как мы выяснили ранее, в те же дни там побывал и генерал Андрей Аверьянов", – сообщил журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.

Шапошников через адвоката Imex Group уже опроверг утверждения о контактах с представителями российских спецслужб.

"Что значит "российский агент"? Я не знаю никаких агентов. Подозрительных российских агентов в Европе столько, что мы бы удивились, если бы всех их пересчитали", – заявил Шапошников.

Взрывы на складах в деревне Врбетице, где хранились боеприпасы чешской фирмы, занимавшейся поставкой оружия в Украину, произошли в декабре 2014 года. В апреле 2021 года Прага заявила о причастности ко взрывам агентов ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова). Москва обвинения отвергает.

Из-за скандала Чехия выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Чешский президент Милош Земан объявил, что причиной взрыва складов может быть попытка скрыть нехватку оружия.

Ранее "Страна" писала, что Чехия хочет потребовать от России миллиард крон как компенсацию за взрывы во Врбетице.