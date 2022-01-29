Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Крут. Вместе с ним на церемонии присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба ОП президента Украины.

Память погибших почтили минутой молчания. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

После Государственного гимна Украины воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

Справка. Бой под Крутами между украинскими частями и подразделениями большевиков произошел 29 января 1918 возле одноименной железнодорожной станции (между Бахмачем и Нежином). Закончился отступлением украинских частей после чего красные взяли Киев.

Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших.

Напомним, 27 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов. В связи с этим память умерших в 1932-1933 годах почтили президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.