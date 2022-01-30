Прокурор Москвы Денис Попов считает, что необходимо проводить геномную регистрацию всех трудовых мигрантов. Это позволит раскрыть преступления прошлых лет и снизит рост преступности.

Об этом чиновник заявил в интервью изданию "Российская газета" в воскресенье, 30 января.

По словам Попова, часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорт и возвращаются.

"Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", - сказал Попов.

Прокурор Москвы уточнил, что в прошлом году было выявлено 800 таких случаев. В качестве примера он привел одного из иностранцев, которого в России осуждали трижды. Каждый раз он получал минимальный срок, поскольку не считался рецидивистом.

"Сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России. В то же время прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области подготовила и направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. Все они совершали противоправные деяния", - добавил Попов.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале октября прошлого года в России окончился мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, среди которых 150 тысяч украинцев.

Также мы писали, что в Москве хотят отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках.